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РИА Новости

В Москве нашли "двойника" Зеленского

17:06 23.10.2019 (обновлено: 17:36 23.10.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В эфире передачи "60 минут" по телеканалу "Россия 1" показали сюжет о мужчине, который внешне похож на президента Украины Владимира Зеленского.
"Двойник" украинского лидера приехал в Москву из Узбекистана. Его зовут Умид Исабаев, и он работает автомаляром.
© ВГТРКСтоп-кадр передачи "60 минут"
Стоп-кадр передачи 60 минут
© ВГТРК
Стоп-кадр передачи "60 минут"
Мужчина заявил, что готов подменить Зеленского на сцене, пока тот выполняет важную государственную миссию, но не намерен сниматься в сценах, "где надо свинью кушать".
Умид заверил, что у него есть не только внешнее сходство с президентом Украины.
"Я тоже плохо разговариваю на украинском, ни черта не понимаю в политике, фанатею от Тома Круза и вел свадьбу в Узбекистане", — рассказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
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