В Москве нашли "двойника" Зеленского

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В эфире передачи "60 минут" по телеканалу "Россия 1" показали сюжет о мужчине, который внешне похож на президента Украины Владимира Зеленского.
"Двойник" украинского лидера приехал в Москву из Узбекистана. Его зовут Умид Исабаев, и он работает автомаляром.
Мужчина заявил, что готов подменить Зеленского на сцене, пока тот выполняет важную государственную миссию, но не намерен сниматься в сценах, "где надо свинью кушать".
Умид заверил, что у него есть не только внешнее сходство с президентом Украины.
"Я тоже плохо разговариваю на украинском, ни черта не понимаю в политике, фанатею от Тома Круза и вел свадьбу в Узбекистане", — рассказал он.