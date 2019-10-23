В Москве нашли "двойника" Зеленского

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В эфире передачи " В эфире передачи " 60 минут " по телеканалу "Россия 1" показали сюжет о мужчине, который внешне похож на президента Украины Владимира Зеленского.

"Двойник" украинского лидера приехал в Москву из Узбекистана. Его зовут Умид Исабаев, и он работает автомаляром.

Мужчина заявил, что готов подменить Зеленского на сцене, пока тот выполняет важную государственную миссию, но не намерен сниматься в сценах, "где надо свинью кушать".

Умид заверил, что у него есть не только внешнее сходство с президентом Украины.