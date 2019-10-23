В МИД призвали продвигаться по пути обмена удерживаемыми лицами с Украиной

"Сегодня идет более интенсивный диалог по поводу реализации минских договоренностей. Это я бы связал с тем, что прошло обновление руководства Украины. Мы считаем, что сегодня есть шанс на то, чтобы пойти по этому пути. Другое дело, что этим шансом надо воспользоваться",- сказал Вершинин на пресс конференции в МИА Россия сегодня.