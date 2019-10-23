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РИА Новости

В МИД призвали продвигаться по пути обмена удерживаемыми лицами с Украиной

17:04 23.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Важно продвигаться по пути обмена удерживаемыми лицами с Украиной, это создает позитивную атмосферу, которую нужно закреплять, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Сегодня идет более интенсивный диалог по поводу реализации минских договоренностей. Это я бы связал с тем, что прошло обновление руководства Украины. Мы считаем, что сегодня есть шанс на то, чтобы пойти по этому пути. Другое дело, что этим шансом надо воспользоваться",- сказал Вершинин на пресс конференции в МИА Россия сегодня.
Он подчеркнул, что в последние месяцы "предприняты неплохие шаги с обеих сторон".
"В первую очередь это, наверное, обмен задержанными, пленными, которые недостаточны, потому что еще надо идти и в том числе по этому пути. Это создает позитивную атмосферу, но ее надо закреплять",- отметил Вершинин.
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