В МИД призвали продвигаться по пути обмена удерживаемыми лицами с Украиной

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Важно продвигаться по пути обмена удерживаемыми лицами с Украиной, это создает позитивную атмосферу, которую нужно закреплять, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Сегодня идет более интенсивный диалог по поводу реализации минских договоренностей. Это я бы связал с тем, что прошло обновление руководства Украины. Мы считаем, что сегодня есть шанс на то, чтобы пойти по этому пути. Другое дело, что этим шансом надо воспользоваться",- сказал Вершинин на пресс конференции в МИА Россия сегодня.
Он подчеркнул, что в последние месяцы "предприняты неплохие шаги с обеих сторон".
"В первую очередь это, наверное, обмен задержанными, пленными, которые недостаточны, потому что еще надо идти и в том числе по этому пути. Это создает позитивную атмосферу, но ее надо закреплять",- отметил Вершинин.