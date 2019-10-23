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РИА Новости

СК просит суд арестовать подозреваемого в убийстве в московском хостеле

16:57 23.10.2019
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© Depositphotos / aa-wСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© Depositphotos / aa-w
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Следователи просят суд заключить под стражу подозреваемого в поножовщине в столичном хостеле, где два человека были убиты и еще четверо пострадали, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
"Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Двойное убийство произошло во вторник утром в одном из хостелов в деревне Дудкино, еще шесть человек получили ранения. Подозреваемый – он оказался сотрудником этого хостела – задержан.
Полиция заявляла, что мужчина взялся за нож после того, как ему отказались дать деньги. При этом неясно, пытался ли он ограбить людей или просил в долг.
Полная картина случившегося продолжает выясняться, все данные пока предварительные.
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