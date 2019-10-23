СК просит суд арестовать подозреваемого в убийстве в московском хостеле

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Следователи просят суд заключить под стражу подозреваемого в поножовщине в столичном хостеле, где два человека были убиты и еще четверо пострадали, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

"Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Двойное убийство произошло во вторник утром в одном из хостелов в деревне Дудкино, еще шесть человек получили ранения. Подозреваемый – он оказался сотрудником этого хостела – задержан.

Полиция заявляла, что мужчина взялся за нож после того, как ему отказались дать деньги. При этом неясно, пытался ли он ограбить людей или просил в долг.