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РИА Новости

Парламент Австрии впервые собрался в новом составе после выборов

16:54 23.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание парламента Австрии в Вене
Здание парламента Австрии в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВЕНА, 23 окт - РИА Новости. Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента) 27-го созыва в среду впервые собрался в новом составе, сформированном по итогам прошедших в сентябре выборов.
Досрочные парламентские выборы прошли в Австрии 29 сентября. Согласно окончательным данным МВД, Австрийская народная партия (АНП) Себастьяна Курца победила с 37,5% голосов. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен вручил Курцу мандат на формирование правительства.
Первое заседание парламента спустя 24 дня после выборов открыл председатель Национального совета Вольфганг Соботка.
В новом парламенте вновь представлены пять партий: АНП (71 мандат), Социал-демократическая партия (40 мандатов), Австрийская партия свободы (31 мандат), партия "Зеленых" (26 мандатов) и праволиберальная NEOS (15 мандатов). Известно, что 30% от 183 депутатов впервые вошли в Национальный совет Австрии, а количество женщин-депутатов в этом составе возросло до 39,3%, то есть до 73 человек.
Помимо прочих, в новый состав австрийского парламента от АПС вошла Филиппа Штрахе, жена бывшего вице-канцлера и бывшего лидера "свободников" Хайнца-Кристиана Штрахе, который в начале октября вовсе приостановил свое членство в партии и объявил об уходе из политики.
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский
3 октября, 23:33РИА Новости
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