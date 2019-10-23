В Египте рассказали о потерях от приостановки полетов из России

Информационное табло в аэропорту "Домодедово", куда прибывает первый за 2,5 года самолет авиакомпании EgyptAir из Каира. 11 апреля 2018

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Египет теряет до 3 миллионов туристов в год от приостановки авиасообщения с Россией, заявил РИА Новости министр финансов Египта Мухаммед Мааит в кулуарах форума "Россия-Африка".

Ранее официальный представитель президентской администрации Египта Бассам Рады заявил в интервью РИА Новости, что Россия и Египет обсуждают технические вопросы возобновления чартерного авиасообщения с египетскими курортами, вопрос будет решен в ближайшее время. Он пояснил, в частности, что стороны должны убедиться в том, что протоколы по безопасности соблюдаются в полной мере.

"Мы обычно принимали около 3 миллионов российских туристов в год, большей частью в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде. Это составляло 20-25% от общего числа туристов, посещающих Египет. Это значительный показатель для нашей туристической отрасли и экономики в целом", - сказал министр финансов Египта, комментируя потери экономки Египта за четыре года с момента приостановки полетов.

Мааит напомнил, что накануне было анонсировано возобновление рейсов между курортами Египта и Великобританией. "Мы надеемся, что российские туристы тоже вернуться в Египет. Мы надеемся восстановить туристический поток на уровне 3-4 миллионов человек в год", - отметил он.