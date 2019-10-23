В Египте рассказали о потерях от приостановки полетов из России

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Египет теряет до 3 миллионов туристов в год от приостановки авиасообщения с Россией, заявил РИА Новости министр финансов Египта Мухаммед Мааит в кулуарах форума "Россия-Африка".
Ранее официальный представитель президентской администрации Египта Бассам Рады заявил в интервью РИА Новости, что Россия и Египет обсуждают технические вопросы возобновления чартерного авиасообщения с египетскими курортами, вопрос будет решен в ближайшее время. Он пояснил, в частности, что стороны должны убедиться в том, что протоколы по безопасности соблюдаются в полной мере.
"Мы обычно принимали около 3 миллионов российских туристов в год, большей частью в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде. Это составляло 20-25% от общего числа туристов, посещающих Египет. Это значительный показатель для нашей туристической отрасли и экономики в целом", - сказал министр финансов Египта, комментируя потери экономки Египта за четыре года с момента приостановки полетов.
Мааит напомнил, что накануне было анонсировано возобновление рейсов между курортами Египта и Великобританией. "Мы надеемся, что российские туристы тоже вернуться в Египет. Мы надеемся восстановить туристический поток на уровне 3-4 миллионов человек в год", - отметил он.
Авиасообщение России с Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского пассажирского лайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года было восстановлено регулярное авиасообщение. Чартерные рейсы на курорты Красного моря пока по-прежнему не осуществляются. За последнее время египетские аэропорты, в том числе в Каире, Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, проинспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности. Они внесли ряд предложений по улучшению мер безопасности, которые египетская сторона частично выполнила, изучение других предложений продолжается.