Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T18:32Z
https://ria.ru/20191023/1560127175.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/151847/46/1518474619_0:114:3071:1841_1036x0_80_0_0_ad0893b26e9e9a7cf325e33c9ee5715c.jpg
РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

В Египте рассказали о потерях от приостановки полетов из России

16:53 23.10.2019 (обновлено: 18:32 23.10.2019)
1618
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИнформационное табло в аэропорту "Домодедово", куда прибывает первый за 2,5 года самолет авиакомпании EgyptAir из Каира. 11 апреля 2018
Информационное табло в аэропорту Домодедово, куда прибывает первый за 2,5 года самолет авиакомпании EgyptAir из Каира. 11 апреля 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Египет теряет до 3 миллионов туристов в год от приостановки авиасообщения с Россией, заявил РИА Новости министр финансов Египта Мухаммед Мааит в кулуарах форума "Россия-Африка".
Ранее официальный представитель президентской администрации Египта Бассам Рады заявил в интервью РИА Новости, что Россия и Египет обсуждают технические вопросы возобновления чартерного авиасообщения с египетскими курортами, вопрос будет решен в ближайшее время. Он пояснил, в частности, что стороны должны убедиться в том, что протоколы по безопасности соблюдаются в полной мере.
"Мы обычно принимали около 3 миллионов российских туристов в год, большей частью в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде. Это составляло 20-25% от общего числа туристов, посещающих Египет. Это значительный показатель для нашей туристической отрасли и экономики в целом", - сказал министр финансов Египта, комментируя потери экономки Египта за четыре года с момента приостановки полетов.
Мааит напомнил, что накануне было анонсировано возобновление рейсов между курортами Египта и Великобританией. "Мы надеемся, что российские туристы тоже вернуться в Египет. Мы надеемся восстановить туристический поток на уровне 3-4 миллионов человек в год", - отметил он.
Спикер президента Египта Бассам Ради
22 октября, 18:30РИА Новости
В Каире оценили ход переговоров с Москвой о возобновлении чартеров в Египет
Авиасообщение России с Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского пассажирского лайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года было восстановлено регулярное авиасообщение. Чартерные рейсы на курорты Красного моря пока по-прежнему не осуществляются. За последнее время египетские аэропорты, в том числе в Каире, Хургаде и Шарм-эш-Шейхе, проинспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности. Они внесли ряд предложений по улучшению мер безопасности, которые египетская сторона частично выполнила, изучение других предложений продолжается.
1710102
Обсудить 0
Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаТуризмНовости - ТуризмРоссияЕгипетВ мире
Рекомендуем
Пляж в районе города Санья на острове Хайнань в Китае
Для российских туристов разработали альтернативу отдыху в Турции
РИА
Новости
Ситуация в Египте
Египет надеется на скорое возобновление полетов из России в Шарм-эш-Шейх
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Эдвард Сноуден
Сноуден рассказал, как оказался в "ловушке" в России
Лента
новостей
Демонстрация ракетного комплекса Тополь-М
Китайские СМИ назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию
Спикер президента Египта Бассам Ради
В Каире оценили ход переговоров с Москвой о возобновлении чартеров в Египет
Премьер-министр Борис Джонсон
Джонсон прокомментировал сообщение об обнаружении 39 тел мигрантов
Сторонники Brexit у здания Парламента в Лондоне
Британия отдаст 33 миллиарда и Северную Ирландию — и все из-за Путина
Отель в Шарм-эль-Шейхе
В Египте для туристов подготовят около 15 тысяч новых гостиничных номеров
Следственные действия на месте перестрелки в Ростовской области
Дядя убитого под Ростовом фермера рассказал, как началась перестрелка
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке
AP: Зеленский три часа думал, что делать с требованиями Трампа
Карабин производства компании ORSIS
Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
Екатерина Конопенко
Детского тренера с Урала, уволенную за откровенные фото, вызвали на допрос
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:54Красноярский диджей-охранник заменил школьные звонки на мелодии
08:49В Югре менеджер салона связи "повесила" кредиты на 70 человек
08:46Российская военная полиция заняла господствующую высоту в районе Кобани
08:41В Луганск прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью
08:33В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram
08:31После прорыва дамбы в Красноярском крае в больницах остаются 16 человек
08:26В Красноярском крае опознали тела 17 погибших при прорыве дамб
08:22Кинологи осмотрели территорию после прорыва дамб под Красноярском
08:10СК проведет проверку после смерти младенца в самолете, летевшем в Хабаровск
08:06В Кузбассе медведь задрал охотника
07:59В Москве в четверг ожидается облачная погода и до 13 градусов тепла
07:57В Крым прибыла делегация известных иностранных сомелье
07:39В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:39"Коммунарка" станет первой пересадочной станцией метро в ТиНАО в Москве
07:38Родственники опознали 15 погибших при прорыве дамб под Красноярском
07:28Мун Чжэ Ин направил послание Абэ ради улучшения отношений между странами
07:18В Шанхае два человека погибли в ДТП, 12 пострадали
07:06В Ярославле открывается форум "Культура в действии"
07:05Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла
07:00В Якутии спасатели эвакуировали экипаж застрявших на реке Индигирка судов
Лента новостейМолния