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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Епископ Ряховский переизбран лидером российских христиан-пятидесятников

16:51 23.10.2019
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© Фото : пресс-служба POCXBE/Александр ГладиловНачальствующий епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский
Начальствующий епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский
© Фото : пресс-служба POCXBE/Александр Гладилов
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Епископ Сергей Ряховский вновь избран руководителем - начальствующим епископом Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников, РОСХВЕ), сообщила в среду пресс-служба союза.
Выборы главы прошли на Соборе РОСХВЕ, который проводится в Москве с 22 по 24 октября.
"Одной из главных задач Большого Собора РОСХВЕ было избрание руководителя на следующие четыре года. В результате тайного голосования Начальствующим епископом избран Сергей Васильевич Ряховский", - говорится в сообщении.
Кандидатуру Ряховского выдвинули сразу несколько централизованных организаций, входящих в РОСХВЕ. "Несмотря на предусмотренную уставом организации возможность для выдвижения других кандидатур, никто из служителей этой опцией не воспользовался", - уточнили в союзе.
Ряховский возглавляет РОСХВЕ с 1997 года.
По информации союза, в первый день участники Собора обсудили крупнейшие проекты, в которых принимали участие церкви РОСХВЕ в последние четыре года, среди них: помощь населению Сирии, празднование 500-летия Реформации, а также исследовательский проект "Подвижники земли русской". Заключительный день работы Собора будет посвящен "ряду юридических вопросов, а также обсуждению основных вызовов, стоящих перед христианством в XXI веке".
Сергей Ряховский. Архивное фото
14 ноября 2015, 16:08РИА Новости
Ряховский: религиозный экстремизм стал главной мировой угрозойЧлен Общественной палаты епископ Сергей Ряховский выразил молитвенную поддержку руководству Франции после серии терактов в Париже.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеСергей РяховскийМоскваСириярелигияОбщество
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