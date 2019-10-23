Епископ Ряховский переизбран лидером российских христиан-пятидесятников

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Епископ Сергей Ряховский вновь избран руководителем - начальствующим епископом Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников, РОСХВЕ), сообщила в среду пресс-служба союза.

Выборы главы прошли на Соборе РОСХВЕ, который проводится в Москве с 22 по 24 октября.

"Одной из главных задач Большого Собора РОСХВЕ было избрание руководителя на следующие четыре года. В результате тайного голосования Начальствующим епископом избран Сергей Васильевич Ряховский", - говорится в сообщении.

Кандидатуру Ряховского выдвинули сразу несколько централизованных организаций, входящих в РОСХВЕ. "Несмотря на предусмотренную уставом организации возможность для выдвижения других кандидатур, никто из служителей этой опцией не воспользовался", - уточнили в союзе.

Ряховский возглавляет РОСХВЕ с 1997 года.