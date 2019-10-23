Елена Малышева сообщила, что чувствует себя лучше и возвращается к работе

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Телеведущая Елена Малышева сообщила РИА Новости, что чувствует себя хорошо и уже возвращается к рабочему процессу.

Ранее Малышева рассказала в своем Instagram, что была госпитализирована с гипертоническим кризом. Позже она опубликовала пост о том, что повышение давления было связано с сильной головной болью.

"У меня все в порядке. Давление в норме. Сейчас еду на озвучание. Ну, а завтра на съемки", – сказала телеведущая РИА Новости.