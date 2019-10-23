Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T16:49Z
https://ria.ru/20191023/1560126937.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155556/36/1555563630_0:189:3077:1919_1036x0_80_0_0_aa1bd40dfc63eb90fb5d7e8d315d0a6c.jpg
РИА Новости

Елена Малышева сообщила, что чувствует себя лучше и возвращается к работе

16:49 23.10.2019
11852
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТелеведущая Елена Малышева
Телеведущая Елена Малышева
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Телеведущая Елена Малышева сообщила РИА Новости, что чувствует себя хорошо и уже возвращается к рабочему процессу.
Ранее Малышева рассказала в своем Instagram, что была госпитализирована с гипертоническим кризом. Позже она опубликовала пост о том, что повышение давления было связано с сильной головной болью.
"У меня все в порядке. Давление в норме. Сейчас еду на озвучание. Ну, а завтра на съемки", – сказала телеведущая РИА Новости.
В своем Instagram Малышева также написала, что сейчас ее давление – 120/80.
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Вчера, 14:23РИА Новости
Малышева после госпитализации дала советы на случай гипертонического криза
51389851
Обсудить 12
Елена МалышеваМоскваОбщество
Популярные комментарии
Рано давление стукнуло, тетя Лена, до пенсионного возраста тебе еще вкалывать и вкалывать
23 октября, 18:44
Игорь Невменяемый
1660000
" ..повышение давления было связано с сильной головной болью.". А может головная боль от того,что давление повышенное было? ...
23 октября, 19:52
Алёна
1330000
Рекомендуем
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
РИА
Новости
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Малышева после госпитализации дала советы на случай гипертонического криза
Девушка со смартфоном и банковской картой
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании экономического форума Россия - Африка в Сочи
Россия списала долгов Африке на сумму $20 миллиардов
Лента
новостей
Эдвард Сноуден
Сноуден рассказал, как оказался в "ловушке" в России
Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США
Эксперт назвал бессмысленными полеты ВВС США над Черным морем
Заместитель главы офиса президента Украины Алексей Гончарук во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце. 29 августа 2019
Премьер Украины допустил проблемы с отоплением в ряде городов
Демонстрация ракетного комплекса Тополь-М
Китайские СМИ назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию
Премьер-министр Борис Джонсон
Джонсон прокомментировал сообщение об обнаружении 39 тел мигрантов
Пенсионное удостоверение
В ПФР оценили расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Кофе
Врач рассказал, когда следует отказаться от кофе
ДТП в Санкт-Петербурге
Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге
Московский метрополитен. Архивное фото
В Москве женщины придумали, как отомстить "рассевшимся" в метро мужчинам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:54Красноярский диджей-охранник заменил школьные звонки на мелодии
08:49В Югре менеджер салона связи "повесила" кредиты на 70 человек
08:46Российская военная полиция заняла господствующую высоту в районе Кобани
08:41В Луганск прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью
08:33В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram
08:31После прорыва дамбы в Красноярском крае в больницах остаются 16 человек
08:26В Красноярском крае опознали тела 17 погибших при прорыве дамб
08:22Кинологи осмотрели территорию после прорыва дамб под Красноярском
08:10СК проведет проверку после смерти младенца в самолете, летевшем в Хабаровск
08:06В Кузбассе медведь задрал охотника
07:59В Москве в четверг ожидается облачная погода и до 13 градусов тепла
07:57В Крым прибыла делегация известных иностранных сомелье
07:39В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:39"Коммунарка" станет первой пересадочной станцией метро в ТиНАО в Москве
07:38Родственники опознали 15 погибших при прорыве дамб под Красноярском
07:28Мун Чжэ Ин направил послание Абэ ради улучшения отношений между странами
07:18В Шанхае два человека погибли в ДТП, 12 пострадали
07:06В Ярославле открывается форум "Культура в действии"
07:05Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил шестикилометровый столб пепла
07:00В Якутии спасатели эвакуировали экипаж застрявших на реке Индигирка судов
Лента новостейМолния