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РИА Новости
Война в Сирии

Россия и Турция договорились о бессрочном патрулировании в Сирии

16:50 23.10.2019
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© REUTERS / Omar Sanadiki/File PhotoПатруль российской военной полиции в Сирии
Патруль российской военной полиции в Сирии
© REUTERS / Omar Sanadiki/File Photo
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Договоренности России и Турции о совместном патрулировании на турецко-сирийской границе на северо-востоке Сирии являются бессрочными, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Раз сроки не установлены, значит, отсутствие сроков означает, что в настоящее время это не ограничено", - сказал Вершинин, отвечая на вопрос о сроках российско-турецкого патрулирования на северо-востоке Сирии.
Во вторник президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
Они будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
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