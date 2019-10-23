Россия и Турция договорились о бессрочном патрулировании в Сирии

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Договоренности России и Турции о совместном патрулировании на турецко-сирийской границе на северо-востоке Сирии являются бессрочными, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Раз сроки не установлены, значит, отсутствие сроков означает, что в настоящее время это не ограничено", - сказал Вершинин, отвечая на вопрос о сроках российско-турецкого патрулирования на северо-востоке Сирии.

Во вторник президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.