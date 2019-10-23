Глава Якутии запустил собственный медийный проект на YouTube

"Чтобы вывести регион на новый уровень, нужно мыслить и действовать по-новому. Нужно использовать как наши ресурсы, так и привлекать внешних экспертов. Я буду приглашать к нам людей, которые готовы делиться опытом в разных сферах, и рассказывать в "Айсблоге" о результатах обсуждений и совместной работы", – привели в пресс-службе слова Николаева.