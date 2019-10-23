Глава Якутии запустил собственный медийный проект на YouTube

ЯКУТСК, 23 окт – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев запустил на YouTube собственный канал "Айсблог"; для каждого выпуска планируется приглашать профессионалов из разных отраслей со всей страны для обсуждения актуальных для якутян тем, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
"Чтобы вывести регион на новый уровень, нужно мыслить и действовать по-новому. Нужно использовать как наши ресурсы, так и привлекать внешних экспертов. Я буду приглашать к нам людей, которые готовы делиться опытом в разных сферах, и рассказывать в "Айсблоге" о результатах обсуждений и совместной работы", – привели в пресс-службе слова Николаева.
Первый выпуск нового медийного проекта главы Якутии посвящен развитию стрит-арта. Его гостем стал уличный художник из Нижнего Новгорода, организатор фестиваля "Место", куратор ряда арт-проектов Никита Кузнецов, работающий под творческим псевдонимом Nomerz. Его работы регулярно попадают в мировые подборки лучшего стрит-арта и представлены в России, Европе и Азии.
Собеседники обсудили роль уличного искусства в жизни современных городов, в ходе съемок художник увидел самые известные работы якутских коллег и повстречался с ними лично. В "Айсблоге" показано, как выбирали место для нового мурала на стене колледжа технологии и дизайна в Якутске и процесс создания нового рисунка Nomerz.
Приглашать в республику лучших уличных художников со всей страны для обмена опытом и создания новых арт-объектов Николаеву в сентябре предложили участники проекта "ArtPublicSchool". Глава региона идею поддержал, поскольку, по его словам, это будет способствовать развитию творческого потенциала якутской молодежи и преображению городов и сел, отметили в пресс-службе.