Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T16:36Z
https://ria.ru/20191023/1560125596.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156012/53/1560125353_0:221:2857:1828_1036x0_80_0_0_78d3c57a548e72923880aff9044e1eec.jpg
РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье выданы сертификаты на покупку оборудования для инвалидов

16:36 23.10.2019
3
© РИА Новости / Владимир ТрефиловАдаптированная моторизированноая нейроколяска (слева), справа - экзоскелет ног
Адаптированная моторизированноая нейроколяска (слева), справа - экзоскелет ног
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Подмосковным инвалидам выдали более тысячи сертификатов на приобретение технических средств реабилитации на общую сумму около 15 миллионов рублей. Инвалиды I, II, III групп могут получить необходимые устройства бесплатно. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра социального развития региона Ирину Фаевскую.
"Региональный сертификат на обеспечение техническими средствами реабилитации за счет средств бюджета Московской области выдается инвалиду, он вправе обменять сертификат на техническое средство, которое ему необходимо, в тех организациях, которые включены в наш реестр поставщиков", – пояснила Фаевская.
К тем средствам, которые могут получить люди с ограниченными возможностями здоровья, относятся аккумуляторы для кресла-коляски с электроприводом, глюкометр с речевым выходом, доска для пересаживания, кровать медицинская, насадка на унитаз, очки для коррекции зрения, стул для ванны и многое другое.
Чтобы получить данные аппараты, необходимо обратиться в местное управление соцзащиты.
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская область
Рекомендуем
Рабочие на строительной площадке
Мобильный сервис "Подмосковные стройки" вышел в обновленном формате
РИА
Новости
Полигон Ядрово в Подмосковье
Вопрос выделения земли для полигона "Ядрово" рассмотрят в ближайшее время
Преподаватели одной из школ
Центр повышения квалификации для педагогов откроют в Коломне
В октябре в России запустят первый онлайн-университет социальных наук
В октябре в России запустят первый онлайн-университет социальных наук
Лента
новостей
В России стартовала акция Неделя добрых дел
В России стартовала акция "Неделя добрых дел"
Лекарства
Минздрав допустил возможность дистанционной продажи рецептурных препаратов
Портал Arctic.ru
Facebook заблокировал страницу проекта МИА "Россия сегодня" об Арктике
Российские рубли
В России снизилось число семей с низкими доходами
Мужчина, привязанный к столбу, в окружении десятков местных жителей. Цигломень
Настоящий протест — не в Москве. И он куда опаснее
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Демонстрация ракетного комплекса Тополь-М
Китайские СМИ назвали фактор, сдерживающий США от нападения на Россию
Девушка со смартфоном и банковской картой
Телефонные мошенники придумали новый способ кражи денег
Эдвард Сноуден
Сноуден рассказал, как оказался в "ловушке" в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:03В Алма-Ате на восемь лет осудили российского топ-менеджера за хищения
09:00Напечатанные органы будут доступны в ближайшем будущем, считает ученый
09:00Ученые работают над созданием мельчайших наноэлектронных устройств в мире
08:54Красноярский диджей-охранник заменил школьные звонки на мелодии
08:49В Югре менеджер салона связи "повесила" кредиты на 70 человек
08:46Российская военная полиция заняла господствующую высоту в районе Кобани
08:41В Луганск прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью
08:33В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram
08:31После прорыва дамбы в Красноярском крае в больницах остаются 16 человек
08:26В Красноярском крае опознали тела 17 погибших при прорыве дамб
08:22Кинологи осмотрели территорию после прорыва дамб под Красноярском
08:10СК проведет проверку после смерти младенца в самолете, летевшем в Хабаровск
08:06В Кузбассе медведь задрал охотника
07:59В Москве в четверг ожидается облачная погода и до 13 градусов тепла
07:57В Крым прибыла делегация известных иностранных сомелье
07:39В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:39"Коммунарка" станет первой пересадочной станцией метро в ТиНАО в Москве
07:38Родственники опознали 15 погибших при прорыве дамб под Красноярском
07:28Мун Чжэ Ин направил послание Абэ ради улучшения отношений между странами
07:18В Шанхае два человека погибли в ДТП, 12 пострадали
Лента новостейМолния