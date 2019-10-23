В Подмосковье выданы сертификаты на покупку оборудования для инвалидов

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Подмосковным инвалидам выдали более тысячи сертификатов на приобретение технических средств реабилитации на общую сумму около 15 миллионов рублей. Инвалиды I, II, III групп могут получить необходимые устройства бесплатно. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра социального развития региона Ирину Фаевскую.
"Региональный сертификат на обеспечение техническими средствами реабилитации за счет средств бюджета Московской области выдается инвалиду, он вправе обменять сертификат на техническое средство, которое ему необходимо, в тех организациях, которые включены в наш реестр поставщиков", – пояснила Фаевская.
К тем средствам, которые могут получить люди с ограниченными возможностями здоровья, относятся аккумуляторы для кресла-коляски с электроприводом, глюкометр с речевым выходом, доска для пересаживания, кровать медицинская, насадка на унитаз, очки для коррекции зрения, стул для ванны и многое другое.
Чтобы получить данные аппараты, необходимо обратиться в местное управление соцзащиты.