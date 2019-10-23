В Подмосковье выданы сертификаты на покупку оборудования для инвалидов

"Региональный сертификат на обеспечение техническими средствами реабилитации за счет средств бюджета Московской области выдается инвалиду, он вправе обменять сертификат на техническое средство, которое ему необходимо, в тех организациях, которые включены в наш реестр поставщиков", – пояснила Фаевская.

К тем средствам, которые могут получить люди с ограниченными возможностями здоровья, относятся аккумуляторы для кресла-коляски с электроприводом, глюкометр с речевым выходом, доска для пересаживания, кровать медицинская, насадка на унитаз, очки для коррекции зрения, стул для ванны и многое другое.