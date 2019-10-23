Введение электронных ПТС не приведет к росту мошенничества, заверил Акимов

"Нет, не согласен. Как и с тем, что все электронное якобы провоцирует рост мошенничества. Если это правильное решение с правильной архитектурой и на правильной технической базе, то нет, наоборот, предотвращает мошенничество. Рост мошенничества провоцирует бумага", - процитировал официальный представитель Акимова ответ вице-премьера на вопрос, согласен ли он с тем, что электронные ПТС могут спровоцировать рост мошенничества.