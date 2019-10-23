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РИА Новости

Введение электронных ПТС не приведет к росту мошенничества, заверил Акимов

17:00 23.10.2019 (обновлено: 17:14 23.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПродажа автомобиля в автосалоне
Продажа автомобиля в автосалоне
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Введение электронных паспортов транспортного средства (ПТС) не приведет к росту мошенничества, заявил вице-премьер Максим Акимов, отвечая на вопросы делегатов съезда "Деловой России".
Ранее Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлила срок выдачи бумажных паспортов транспортного средства (ПТС) на год, до 1 ноября 2020 года.
"Нет, не согласен. Как и с тем, что все электронное якобы провоцирует рост мошенничества. Если это правильное решение с правильной архитектурой и на правильной технической базе, то нет, наоборот, предотвращает мошенничество. Рост мошенничества провоцирует бумага", - процитировал официальный представитель Акимова ответ вице-премьера на вопрос, согласен ли он с тем, что электронные ПТС могут спровоцировать рост мошенничества.
Акимов также рассказал, что электронный путевой лист будет внедрен во всех регионах РФ.
"Во всех регионах у нас будет внедрен электронный путевой лист, и как можно быстрее", - пояснил он.
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