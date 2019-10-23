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РИА Новости

Врач рассказал, когда следует отказаться от кофе

16:34 23.10.2019 (обновлено: 17:34 23.10.2019)
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CC0 / Public Domain / Кофе
Кофе
CC0 / Public Domain /
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В сезон простуд желательно заменить кофе на другие напитки, заявил агентству "Москва" главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного депздрава, главврач поликлиники № 121 Андрей Тяжельников.
Медик объяснил, что чрезмерное употребление кофе приводит к обезвоживанию организма, которое чревато снижением иммунитета и повышенным риском заболеть гриппом или ОРВИ.
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"Желательно заменить привычный кофе и крепкий чай на морсы и травяные чаи, больше пить чистой воды комнатной температуры. Чаще пейте некрепкий чай с лимоном, ягодные морсы, травяные настои", — посоветовал Тяжельников.
Врач также порекомендовал добавить в рацион свежие соки, овощи и фрукты, содержащие витамин С.
Специалист отметил, что на иммунитет отрицательно влияет недосыпание и стрессы, которые делают организм уязвимым для вирусов и бактерий.
Лучшей защитой от гриппа Тяжельников назвал своевременную вакцинацию.
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939136639
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