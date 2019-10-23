Эксперт назвал бессмысленными полеты ВВС США над Черным морем

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Тренировочный полет стратегического бомбардировщика ВВС США над Черным морем и имитация бомбардировки у границ Крыма - это попытка Вашингтона показать свое влияние в черноморском регионе. но с военной точки зрения такие действия бессмысленны, заявил РИА Новости председатель президиума "Офицеров России" Сергей Липовой.

Ранее командование Вооруженными силами США в Европе сообщило, что пара стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США совершила тренировочный полет над Черным морем в рамках "интеграции и подготовки к взаимодействию с европейскими союзниками и партнерами". По данным мониторингового ресурса PlaneRadar, полет проходил 19 октября, при этом один из B-52H приблизился к Крыму и сымитировал бомбардировку. По информации Минобороны РФ, российский истребитель Су-27 встретил американский бомбардировщик и сопровождал его во время пролета вдоль границы территориальных вод.