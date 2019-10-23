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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

"Лукойл" подписал c Экваториальной Гвинеей меморандум по разведке и добыче

16:40 23.10.2019 (обновлено: 16:42 23.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтенд компании "Лукойл"
Стенд компании Лукойл
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. "Лукойл" подписал меморандум о взаимопонимании с Экваториальной Гвинеей о возможном участии в проектах разведки и добычи углеводородов в стране, говорится в сообщении компании.
Документ был подписан в рамках саммита "Россия – Африка". Подписи под ним поставили глава "Лукойла" Вагит Алекперов и министр горнорудной промышленности и углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбага Обианг Лима.
"Документ определяет основы для возможного участия "Лукойла" в проектах по разведке и добыче углеводородов в Экваториальной Гвинее", - говорится в сообщении.
В сентябре министр углеводородов Экваториальной сообщал РИА Новости, что "Роснефть", "Лукойл" и "Газпром" проявляли интерес к участию в проекте разработки газового месторождения Fortuna в Экваториальной Гвинее, на базе которого ранее планировалось создание плавучего производства СПГ. Он говорил, что лицензионный раунд, включающий участок с данным месторождением, заканчивается 27 сентября, но рассчитывал во время своего пребывания в Москве в начале октября провести прямые переговоры с "Лукойлом" и "Газпромом".
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаЛУКОЙЛВагит АлекперовМоскваСочиЭкваториальная ГвинеяЭкономика
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