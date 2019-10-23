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РИА Новости

Новые российско-турецкие договоренности по Сирии

20:46 23.10.2019
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Россия и Турция подписали меморандум по урегулированию ситуации в Сирии. О чем договорились Владимир Путин и Тайип Эрдоган в результате шестичасовых переговоров, прошедших в Сочи 22 октября, — в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииТурцияРоссияИнфографика
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