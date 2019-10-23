России и Африке надо строить новую финансовую архитектуру, считает эксперт

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Россия и африканские страны должны строить новую совместную финансовую архитектуру для развития независимых экономик, сообщил в рамках экономического форума и саммита "Россия — Африка" министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.

По его словам, наращивать товарооборот России и стран Африки можно в добывающей промышленности, агропромышленном комплексе, создании совместных производств в обрабатывающей промышленности, что возможно только на основании современной транспортной, энергетической и финансовой инфраструктуры суверенных возможностей, прав на самостоятельную работу на финансовых рынках.

"Нехватка источников финансирования для совместных инвестиционных проектов - это самое узкое место в нашем сотрудничестве. Без расширения узкого места в финансовой сфере нам решить задачу удвоения взаимной торговли в ближайшие пять лет едва ли удастся... Выход из этого положения мы видим в том, чтобы совместно строить валютно-финансовую архитектуру", - заявил Глазьев, уточнив, что степень угнетения экономического потенциала путем проведения жёсткой финансовой политики лишения стран суверенных источников долгосрочного кредита так же, как и в Африке, в России составляет около половины недопроизведенного валового продукта.

По его словам, нельзя ограничиваться просто созданием каналов финансирования долгосрочных инвестиций для африканских стран за счёт доступа к мировым источникам кредита, который сегодня в изобилии присутствует, а Африка от них отрезана. Необходимы проекты развития для вложения этих денег.

"Для раскрытия потенциала африканских стран нужны долгосрочные финансовые ресурсы с целевыми направлениями их использования... Нужно опираться на собственные ключевые сферы, недра, например, инфраструктуру, иметь стратегические планы развития и иметь возможность финансирования собственного развития", - заключил Глазьев.