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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

России и Африке надо строить новую финансовую архитектуру, считает эксперт

16:24 23.10.2019
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© РИА Новости / Григорий СысоевФорум "Россия - Африка" в Сочи
Форум Россия - Африка в Сочи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Россия и африканские страны должны строить новую совместную финансовую архитектуру для развития независимых экономик, сообщил в рамках экономического форума и саммита "Россия — Африка" министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев.
По его словам, наращивать товарооборот России и стран Африки можно в добывающей промышленности, агропромышленном комплексе, создании совместных производств в обрабатывающей промышленности, что возможно только на основании современной транспортной, энергетической и финансовой инфраструктуры суверенных возможностей, прав на самостоятельную работу на финансовых рынках.
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"Нехватка источников финансирования для совместных инвестиционных проектов - это самое узкое место в нашем сотрудничестве. Без расширения узкого места в финансовой сфере нам решить задачу удвоения взаимной торговли в ближайшие пять лет едва ли удастся... Выход из этого положения мы видим в том, чтобы совместно строить валютно-финансовую архитектуру", - заявил Глазьев, уточнив, что степень угнетения экономического потенциала путем проведения жёсткой финансовой политики лишения стран суверенных источников долгосрочного кредита так же, как и в Африке, в России составляет около половины недопроизведенного валового продукта.
По его словам, нельзя ограничиваться просто созданием каналов финансирования долгосрочных инвестиций для африканских стран за счёт доступа к мировым источникам кредита, который сегодня в изобилии присутствует, а Африка от них отрезана. Необходимы проекты развития для вложения этих денег.
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"Для раскрытия потенциала африканских стран нужны долгосрочные финансовые ресурсы с целевыми направлениями их использования... Нужно опираться на собственные ключевые сферы, недра, например, инфраструктуру, иметь стратегические планы развития и иметь возможность финансирования собственного развития", - заключил Глазьев.
Саммит и экономический форум "Россия — Африка" проходят в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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Вчера, 14:03Сказано в эфире
Военный эксперт: ВТС с Африкой – это не только поставки оружияРоссия в текущем году планирует поставить в страны Африки вооружение на четыре миллиарда долларов, сообщил глава "Рособоронэкспорта". Военный эксперт Иван Коновалов в эфире радио Sputnik объяснил значение ВТС с африканскими странами.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаСергей ГлазьевАфрикаРоссияЭкономика
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