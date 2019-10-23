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РИА Новости
Религия и мировоззрение

"Спас" покажет реалити-шоу о монастырской жизни волонтеров

16:23 23.10.2019
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© РИА Новости / Роман Денисов / Перейти в фотобанкМонастырь Нило-Столобенская пустынь
Монастырь Нило-Столобенская пустынь
© РИА Новости / Роман Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Телеканал "Спас" объявил о наборе участников для нового документального проекта "Остров", который выйдет в эфир в ноябре и в режиме реального времени покажет жизнь трудников Нило-Столобенского монастыря в Тверской области, сообщил в среду гендиректор канала Борис Корчевников.
"Слово "реалити", которое мы употребляем сейчас, говоря об этом документальном сериале, определяет лишь жанр, который сумеет показать неподдельную картину монастырской жизни. Живое чувство героев, гостей, паломников – все то, что просыпается в душе, когда оказываешься в святом или очень красивом месте. В Ниловой пустыни это соединилось. И мы хотим, чтобы это увидела и вместе с нами пережила вся страна", - написал Корчевников в Telegram.
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Организаторы приглашают добровольцев пожить месяц "в одной из красивейших обителей России на озере Селигер", где можно "найти ответы на вопросы, которые давно беспокоят". Взамен участникам нужно выполнять послушания.
Корчевников отметил, что съемки проходят по благословению наместника монастыря. "Камеры и съемочные группы деликатно будут следовать за участниками проекта - гостями обители, не нарушая молитвенной и богослужебной жизни братии монастыря", - подытожил гендиректор "Спаса".
Нило-Столобенскую (Нилову) пустынь – мужской монастырь на озере Селигер - основал в XVI веке преподобный Нил Столобенский. Это один из самых популярных монастырей для паломников в ХIX веке. Был разграблен в 1920-е и возвращен Русской церкви в 1991 году.
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