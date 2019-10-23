В Greenpeace раскритиковали систему переработки пластика

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Переработка пластика провоцирует рост добычи нефти, выбросов парниковых газов, связанных с производством пластика, а также химическое загрязнение окружающей среды, говорится в опубликованном в среду докладе российского отделения Greenpeace "Будущее в мусорной корзине".

"Некоторые крупнейшие в мире компании, использующие огромное количество одноразовой пластиковой упаковки, обратили внимание на запрос потребителей и признали, что пора принимать меры по снижению загрязнения. Некоторые взяли на себя обязательства, которые на первый взгляд кажутся вполне адекватными, но при тщательном изучении говорят лишь о продолжении их привычной деятельности. Бизнес инвестирует в неверные решения, которые не позволяют отказаться от одноразового пластика, отвлекают внимание от более совершенных систем, потворствуют культуре потребления", - говорится в докладе.

Авторы доклада проанализировали основные способы переработки пластика и показали, что они также наносят вред окружающей среде.

Как уточняют эксперты, биопластик, который рассматривают как замену обычному пластику, на самом деле требует огромных плантаций кукурузы и сахарного тростника. Плантации сырья для пластика будут составлять конкуренцию сельскохозяйственным, продовольственным культурам.

Кроме того, по мнению авторов доклада, биоразлагаемый пластик требует специальных условий разложения, которых нет на российских полигонах. В результате пластик оказывается в окружающей среде.

"Системы переработки не поспевают за объемом образующихся пластиковых отходов, в Германии, стране с одним из высочайших показателей утилизации по объему отходов, более 60% всех пластиковых отходов собираются и только 38% перерабатывается", - говорится в докладе.

Как уточняется в докладе, вторичный пластик уступает по своим потребительским свойствам первичному, поэтому их смешивают, что опять же провоцирует рост объемов производства пластика.

Greenpeace также критикуют акции по очистке пляжей от пластикового мусора, которые спонсируют крупные компании. По мнению "зеленых", это только маскирует проблему и создает иллюзию ее решения.

В докладе отмечается, что производители ограничивают информацию о реальном влиянии на окружающую среду химического рециклинга пластиковых отходов.

Между тем, для такой переработки используются химические растворители, химическое разложение и крекинг. Каждая из этих операций опасна и сопровождается появлением вредных токсинов, которых могло бы не быть, если бы компании отказались от одноразового пластика.

"Ни в США, ни в ЕС нет единых правил или согласованных определений для технологии химической переработки, что создает дополнительную путаницу", - говорится в докладе.

По мнению "зеленых", индустрия упаковщиков создает компании по переработке и формирует будущий спрос на пластик. При этом производство такого ненужного пластика приводит к выбросам парниковых газов. К 2050 году доля пластика в общем углеродном бюджете Земли составит до 13%, что немногим больше нынешнего уровня, хотя усилия мирового сообщества направлены на сокращения выбросов.