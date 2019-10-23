Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T16:23Z
https://ria.ru/20191023/1560124796.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155022/14/1550221438_0:79:1500:923_1036x0_80_0_0_da52a00fcae5b0c4eeb9c6af07398888.jpg
РИА Новости
Экология

В Greenpeace раскритиковали систему переработки пластика

16:23 23.10.2019
13
© РИА Новости / Максим БогодвидЯчейки для отдельного сбора отходов
Ячейки для отдельного сбора отходов
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Переработка пластика провоцирует рост добычи нефти, выбросов парниковых газов, связанных с производством пластика, а также химическое загрязнение окружающей среды, говорится в опубликованном в среду докладе российского отделения Greenpeace "Будущее в мусорной корзине".
"Некоторые крупнейшие в мире компании, использующие огромное количество одноразовой пластиковой упаковки, обратили внимание на запрос потребителей и признали, что пора принимать меры по снижению загрязнения. Некоторые взяли на себя обязательства, которые на первый взгляд кажутся вполне адекватными, но при тщательном изучении говорят лишь о продолжении их привычной деятельности. Бизнес инвестирует в неверные решения, которые не позволяют отказаться от одноразового пластика, отвлекают внимание от более совершенных систем, потворствуют культуре потребления", - говорится в докладе.
Авторы доклада проанализировали основные способы переработки пластика и показали, что они также наносят вред окружающей среде.
Как уточняют эксперты, биопластик, который рассматривают как замену обычному пластику, на самом деле требует огромных плантаций кукурузы и сахарного тростника. Плантации сырья для пластика будут составлять конкуренцию сельскохозяйственным, продовольственным культурам.
Кроме того, по мнению авторов доклада, биоразлагаемый пластик требует специальных условий разложения, которых нет на российских полигонах. В результате пластик оказывается в окружающей среде.
Человек с пакетами
18 октября, 03:40РИА Новости
Роспотребнадзор предложил запретить пластиковые пакеты
"Системы переработки не поспевают за объемом образующихся пластиковых отходов, в Германии, стране с одним из высочайших показателей утилизации по объему отходов, более 60% всех пластиковых отходов собираются и только 38% перерабатывается", - говорится в докладе.
Как уточняется в докладе, вторичный пластик уступает по своим потребительским свойствам первичному, поэтому их смешивают, что опять же провоцирует рост объемов производства пластика.
Greenpeace также критикуют акции по очистке пляжей от пластикового мусора, которые спонсируют крупные компании. По мнению "зеленых", это только маскирует проблему и создает иллюзию ее решения.
В докладе отмечается, что производители ограничивают информацию о реальном влиянии на окружающую среду химического рециклинга пластиковых отходов.
Художественная инсталляция в Сиэтле, чтобы привлечь внимание к текстильным отходам
30 сентября, 08:00Культура
Осознанное потребление: экошик превращается в эконарциссизм
Между тем, для такой переработки используются химические растворители, химическое разложение и крекинг. Каждая из этих операций опасна и сопровождается появлением вредных токсинов, которых могло бы не быть, если бы компании отказались от одноразового пластика.
"Ни в США, ни в ЕС нет единых правил или согласованных определений для технологии химической переработки, что создает дополнительную путаницу", - говорится в докладе.
По мнению "зеленых", индустрия упаковщиков создает компании по переработке и формирует будущий спрос на пластик. При этом производство такого ненужного пластика приводит к выбросам парниковых газов. К 2050 году доля пластика в общем углеродном бюджете Земли составит до 13%, что немногим больше нынешнего уровня, хотя усилия мирового сообщества направлены на сокращения выбросов.
Авторы доклада предлагают сосредоточиться на отказе от одноразовой упаковки и ненужного пластика, а не искать способы переработки, которые не спасут планету.
Вид на Москву
27 августа, 17:48Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
В Москве появится производство по переработке пластика
000000
Обсудить 0
ЭкологияЗемля - РИА НаукаGreenpeaceРоссия
Рекомендуем
Сотрудники МЧС ликвидируют последствия прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Росприроднадзор начал проверку после прорыва дамбы в Красноярском крае
РИА
Новости
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин прокомментировал повышение налога на ввоз пальмового масла в Россию
Заместитель министра образования и науки РФ Павел Зенькович
Нужно расширять число африканских студентов в России, заявил Зенькович
Патруль военной полиции РФ в районе Манбиджа на северо-востоке Сирии
Россия становится главным посредником в регионе, заявил курдский политик
Мужчина с ноутбуком
Больше половины самозанятых россиян зарегистрированы в Москве
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: в Верхневолжье на нацпроект "Экология" направят около 7,5 млрд руб
Вице-премьер Юрий Трутнев во время интервью в Доме Правительства РФ
Трутнев рассказал о диверсификации огранки алмазов в России
Зал заседания МАГАТЭ. Венский международный центр. Архивное фото
В МАГАТЭ видят потенциал сотрудничества России и Африки в атомной сфере
Министр энергетики РФ Александр Новак во время встречи президента РФ Владимира Путина и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина. 28 июня 2019
В Минэнерго ждут от Эфиопии информацию по тендеру на модернизацию ГЭС
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД заявили о важности сохранения контактов с США по Сирии
Сотрудник шлифует бриллиант в цехе огранки ООО Бриллианты Алроса в Москве
"Алросе" стоит начать производство синтетических алмазов, считает Трутнев
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф
Глава МИД Ирана приедет в Катар на заседание группы Мюнхенской конференции
Депутаты Государственной Думы РФ на заседании.
ГД приняла во втором чтении проект об особенностях исполнения бюджета-2020
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Напечатанные органы будут доступны в ближайшем будущем, считает ученый
09:00Ученые работают над созданием мельчайших наноэлектронных устройств в мире
08:54Красноярский диджей-охранник заменил школьные звонки на мелодии
08:49В Югре менеджер салона связи "повесила" кредиты на 70 человек
08:46Российская военная полиция заняла господствующую высоту в районе Кобани
08:41В Луганск прибыла колонна МЧС России с гуманитарной помощью
08:33В Минкомсвязи разъяснили ситуацию с блокировкой Telegram
08:31После прорыва дамбы в Красноярском крае в больницах остаются 16 человек
08:26В Красноярском крае опознали тела 17 погибших при прорыве дамб
08:22Кинологи осмотрели территорию после прорыва дамб под Красноярском
08:10СК проведет проверку после смерти младенца в самолете, летевшем в Хабаровск
08:06В Кузбассе медведь задрал охотника
07:59В Москве в четверг ожидается облачная погода и до 13 градусов тепла
07:57В Крым прибыла делегация известных иностранных сомелье
07:39В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
07:39"Коммунарка" станет первой пересадочной станцией метро в ТиНАО в Москве
07:38Родственники опознали 15 погибших при прорыве дамб под Красноярском
07:28Мун Чжэ Ин направил послание Абэ ради улучшения отношений между странами
07:18В Шанхае два человека погибли в ДТП, 12 пострадали
07:06В Ярославле открывается форум "Культура в действии"
Лента новостейМолния