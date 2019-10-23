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РИА Новости
Туризм

Власти Таллина планируют ввести туристический налог

18:06 23.10.2019
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© Фото : Pixabay/Angelo_GiordanoВид на Таллин
Вид на Таллин
© Фото : Pixabay/Angelo_Giordano
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Власти Таллина планируют ввести туристический налог, чтобы поддержать инфраструктуру Старого города, сообщает News.err.ee.
Заместитель мэра эстонской столицы Айвар Рийсалу, сообщил, что летом Таллин посетили около 650 тысяч круизных туристов, что на 30 тысяч больше, чем в аналогичный период прошлого года.
По словам чиновника, число гостей в Старом городе достигло критического уровня, инфраструктура не рассчитана на такой турпоток.
Чиновник отметил, что год назад уже поднимался вопрос о введении туристического налога. По словам вице-мэра, сумма может варьироваться от 50 центов до одного евро с путешественника за ночь, а собранные деньги следует инвестировать в развитие инфраструктуры Старого города. Сейчас, по данным статистики, в среднем турист тратит в Таллине 80 евро.
По словам Айвара Рийсалу, появление нового налога возможно не ранее 2021 года.
Бухарест
22 октября, 21:25Туризм
Власти Бухареста планируют увеличить туристический налог
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ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмЭстонияТаллин
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