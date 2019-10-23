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РИА Новости
Война в Сирии

МИД: в Сирии не нужна зона безопасности под международным контролем

16:21 23.10.2019 (обновлено: 16:47 23.10.2019)
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© Фото : SANAДамаск
Дамаск
© Фото : SANA
Дамаск. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Москва не видит необходимости в создании зоны безопасности на северо-востоке Сирии под международным контролем, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
Ранее министр обороны Германии и председатель партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что предложит в НАТО создать зону безопасности в Сирии на границе с Турцией. По словам министра, ситуация в Сирии негативно сказывается на интересах Европы и, в частности, ФРГ в том, что касается безопасности. Министр отметила, что до сих пор действия Берлина и Брюсселя были слишком пассивными, поэтому "импульс и политическая инициатива" Германии "имеют смысл".
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"С нашей точки зрения, то, что произошло в Сочи, является решением проблемы. То есть, прекращена военная активность Турции на этой территории, предотвращены различные военные столкновения и заложена основа для того, чтобы решать все вопросы через диалог. Мне не кажется, что необходимы дополнительные какие-то меры", - сказал Вершинин.
"Идеи, высказанные нашими немецкими друзьями, были высказаны до достижения договорённостей в Сочи между Россией и Турцией и поэтому высказывались без понимания той новой ситуации, которая возникла по состоянию на вчера. Поэтому я не вижу необходимости в принятии каких-то дополнительных мер", - добавил он.
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Во вторник президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.
Они будут содействовать выводу подразделений курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииМИД РФСирияРоссияВ мире
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