МИД: в Сирии не нужна зона безопасности под международным контролем

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Москва не видит необходимости в создании зоны безопасности на северо-востоке Сирии под международным контролем, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

Ранее министр обороны Германии и председатель партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что предложит в НАТО создать зону безопасности в Сирии на границе с Турцией. По словам министра, ситуация в Сирии негативно сказывается на интересах Европы и, в частности, ФРГ в том, что касается безопасности. Министр отметила, что до сих пор действия Берлина и Брюсселя были слишком пассивными, поэтому "импульс и политическая инициатива" Германии "имеют смысл".

"С нашей точки зрения, то, что произошло в Сочи, является решением проблемы. То есть, прекращена военная активность Турции на этой территории, предотвращены различные военные столкновения и заложена основа для того, чтобы решать все вопросы через диалог. Мне не кажется, что необходимы дополнительные какие-то меры", - сказал Вершинин.

"Идеи, высказанные нашими немецкими друзьями, были высказаны до достижения договорённостей в Сочи между Россией и Турцией и поэтому высказывались без понимания той новой ситуации, которая возникла по состоянию на вчера. Поэтому я не вижу необходимости в принятии каких-то дополнительных мер", - добавил он.

Во вторник президенты РФ и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В нем, в частности, говорится, что с 12.00 23 октября 2019 года на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.