В йеменской Ходейде создали четыре наблюдательных поста

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Глава миссии ООН по поддержанию соглашения по Ходейде (UNMHA) Координационного комитета по передислокации генерал-лейтенант Абхиджит Гуха поприветствовал создание четырех наблюдательных постов в йеменском порту Ходейда, сообщается в распространенном заявлении главы миссии.

"Генерал-лейтенант Абхиджит Гуха приветствует создание четырех совместных наблюдательных постов сторонами конфликта в Йемене вдоль фронтовой линии города Ходейда. Обе стороны финализировали письменные соглашения во всех во всех четырех точках и направили офицеров связи в каждый наблюдательный пункт. Генерал-лейтенант наблюдал за этим процессом на месте последние четыре дня", - сообщается в документе.

Глава миссии также призвал стороны оказать полную поддержку процессу наблюдения и связи, а также механизм по контролю за прекращением огня и снижению напряженности.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.