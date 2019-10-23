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РИА Новости

В йеменской Ходейде создали четыре наблюдательных поста

16:17 23.10.2019 (обновлено: 20:30 23.10.2019)
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© AFP 2019 / StringerСитуация в Йемене
Ситуация в Йемене
© AFP 2019 / Stringer
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Глава миссии ООН по поддержанию соглашения по Ходейде (UNMHA) Координационного комитета по передислокации генерал-лейтенант Абхиджит Гуха поприветствовал создание четырех наблюдательных постов в йеменском порту Ходейда, сообщается в распространенном заявлении главы миссии.
"Генерал-лейтенант Абхиджит Гуха приветствует создание четырех совместных наблюдательных постов сторонами конфликта в Йемене вдоль фронтовой линии города Ходейда. Обе стороны финализировали письменные соглашения во всех во всех четырех точках и направили офицеров связи в каждый наблюдательный пункт. Генерал-лейтенант наблюдал за этим процессом на месте последние четыре дня", - сообщается в документе.
Глава миссии также призвал стороны оказать полную поддержку процессу наблюдения и связи, а также механизм по контролю за прекращением огня и снижению напряженности.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.
В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности об обмене пленными, прекращении огня в городе-порту на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.
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