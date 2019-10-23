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РИА Новости

Британцу ампутировали натертую новыми сандалиями ногу

16:14 23.10.2019 (обновлено: 18:59 23.10.2019)
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© Фото : Diabetes UKКрис Уитт
Крис Уитт
© Фото : Diabetes UK
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Житель английского графства Корнуолл Крис Уитт лишился голени после того, как натер новыми сандалиями мозоль на большом пальце ноги, сообщает Cornwall Live.
"Хирурги были уверены, что через шесть месяцев я смогу носить обычную обувь, но рана так и не заживала", — рассказал мужчина.
После этого врачи ампутировали Крису всю ступню, но и это не решило проблему. В итоге британец лишился голени.
"От волдыря на пальце я дошел до ампутации ноги. Пока не случится что-то такое, не осознаешь, насколько ты уязвим", — отметил он.
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Лечение мужчины осложнял диабет, при котором любое повреждение или нагноение может привести к серьезным последствиям.
"Советую всем людям, страдающим от диабета, внимательно следить за ногами и разбираться с любыми проблемами без промедления", — заключил Крис.
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