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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Российские энергетики готовы строить новые объекты генерации в ЦАР

16:10 23.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЭкономический форум "Россия - Африка"
Экономический форум Россия - Африка
© РИА Новости / Илья Питалев
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Экономический форум "Россия - Африка"
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российские энергетики готовы строить новые объекты электрогенерации в Центральноафриканской Республике (ЦАР), говорится в сообщении Минэнерго РФ по итогам встречи министра энергетики РФ Александра Новака с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой.
"Российские энергетики готовы строить новые объекты генерации в ЦАР. Кроме того, большой экономический эффект предполагают поставки электроэнергетического оборудования", - сказал Новак.
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Новак отметил, что сфера электроэнергетики имеет основания для того, чтобы стать флагманом сотрудничества двух стран.
"У российских компаний хороший опыт строительства солнечных и ветровых электростанций, готовы поделиться им. Безусловно, в первую очередь, исходим из того, что проекты должны быть эффективными с экономической точки зрения", - добавил министр.
Экономический форум "Россия — Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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