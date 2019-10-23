МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российские энергетики готовы строить новые объекты электрогенерации в Центральноафриканской Республике (ЦАР), говорится в сообщении Минэнерго РФ по итогам встречи министра энергетики РФ Александра Новака с президентом ЦАР Фостеном Арканжем Туадерой.
"Российские энергетики готовы строить новые объекты генерации в ЦАР. Кроме того, большой экономический эффект предполагают поставки электроэнергетического оборудования", - сказал Новак.
Новак отметил, что сфера электроэнергетики имеет основания для того, чтобы стать флагманом сотрудничества двух стран.
"У российских компаний хороший опыт строительства солнечных и ветровых электростанций, готовы поделиться им. Безусловно, в первую очередь, исходим из того, что проекты должны быть эффективными с экономической точки зрения", - добавил министр.
Экономический форум "Россия — Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.