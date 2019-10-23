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РИА Новости

Инфляция в России за период с 15 по 21 октября составила 0,1%

16:08 23.10.2019 (обновлено: 17:12 23.10.2019)
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© Фото : Федеральная служба государственной статистикиЗдание Федеральной службы государственной статистики
Здание Федеральной службы государственной статистики
© Фото : Федеральная служба государственной статистики
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Инфляция в России на неделе с 15 по 21 октября составила 0,1% после четырех недель нулевого роста, с начала года рост цен составил 2,4%, сообщает ведомство.
Четыре прошлые недели инфляция держалась на нулевом уровне, до этого три недели подряд в России сохранялась недельная дефляция на уровне 0,1%.
"За период с 15 по 21 октября 2019 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%. С начала октября он составил 100,1%, с начала года – 102,4% (для сравнения, в октябре 2018 года: в целом за месяц – 100,4%, с начала года – 102,9%)", - говорится в сообщении.
За прошедшую неделю цены на гречневую крупу выросли на 2,6%, куриные яйца – на 1%, мясные консервы и сыры – на 0,4%, говядину, баранину и сливочное масло – на 0,3%, подсолнечное масло, сметану, творог, ржаной хлеб, вермишель, шоколадные конфеты и чай – на 0,2%. Одновременно цены на сахар-песок снизились на 1,5%, пшено – на 1,4%, мясо кур – на 0,4%.
Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,2%, в том числе на помидоры – 6,2%, огурцы – 5,7%. В то же время морковь стала дешевле на 1,9%, белокочанная капуста – на 1,6%, яблоки – на 1,5%, картофель – на 1,1%, репчатый лук – на 0,4%.
Цены на автомобильный бензин не изменились, на дизельное топливо – выросли на 0,2%.
Минэкономразвития РФ прогнозирует инфляцию в октябре на уровне 0,1-0,2%, что соответствует годовым темпам роста в 3,7-3,8%. МЭР РФ в августе понизило прогноз по инфляции на 2019 год до 3,8% с 4,3%. Банк России в начале сентября также снизил свой прогноз - до 4-4,5% с 4,2-4,7%.
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