Эфиопия хочет в течение десяти лет построить АЭС малой мощности

"Главная причина, по которой мы подписали это соглашение, в том, что мы будем строить опытный реактор, для этого потребуется определенный персонал, поддержка других отраслей промышленности. Вторая причина – это АЭС. Хотелось бы, чтобы в течение ближайших 10 лет, но как можно скорее, мы построили две установки (мощностью) по 200 мегаватт", - сказал Кума на круглом столе "Вклад атомных технологий в развитие Африки" в рамках форума.