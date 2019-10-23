Эфиопия хочет в течение десяти лет построить АЭС малой мощности

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Эфиопия хочет построить у себя в ближайшие 10 лет атомные энергоблоки малой мощности, сообщил министр инноваций и технологий страны Гетахун Мекурия Кума.
Ранее в среду в ходе экономического форума "Россия-Африка" РФ и Эфиопия подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирного атома.
"Главная причина, по которой мы подписали это соглашение, в том, что мы будем строить опытный реактор, для этого потребуется определенный персонал, поддержка других отраслей промышленности. Вторая причина – это АЭС. Хотелось бы, чтобы в течение ближайших 10 лет, но как можно скорее, мы построили две установки (мощностью) по 200 мегаватт", - сказал Кума на круглом столе "Вклад атомных технологий в развитие Африки" в рамках форума.
По критериям МАГАТЭ, к реакторам малой мощности относятся установки мощностью менее 300 МВт. Малые модульные реакторные установки (ММР) могут быть построены независимо друг от друга или в виде модулей в большем комплексе, с добавлением мощности постепенно, по мере необходимости. У малых модульных реакторов есть ряд преимуществ перед традиционными атомными энергоблоками большой мощности. Строительство ММР идет быстрее и не требует больших вложений, что позволяет снизить финансовые риски и облегчить приток инвестиций в это направление атомной энергетики. Кроме того, модульная конструкция позволяет гибко подходить к выбору величины мощностей АЭС.
Ранее сообщалось, что Росатом переходит к практической реализации своего проекта маломощной АЭС модульного типа на основе российской реакторной установки РИТМ-200. Мощность одного энергоблока должна быть не меньше 50 мегаватт.
Экономический форум "Россия-Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.