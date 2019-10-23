В Калининградской области неизвестные расстреляли вторую семью лебедей

КАЛИНИНГРАД, 23 окт - РИА Новости. Полиция начала проверку по сообщению жительницы Зеленоградского района Калининградской области о том, что неизвестные расстреляли семью лебедей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД России по региону.

Около недели назад калининградские полицейские начали проверку сведений в соцсетях о том, что охотники расстреляли из ружья семью лебедей на озере у поселка Логвино в Зеленоградском районе. Тогда калининградец Денис Штейн написал в Facebook о том, что на озере поселилась семья лебедей — пара с четырьмя птенцами. Он следил за их жизнью, поскольку снимал документальный фильм о птицах. Штейн сообщил, что охотники убили одного взрослого и трех молодых лебедей.

"Поступило сообщение от местной жительницы о том, что она обнаружила убитых лебедей на пруду Школьный в поселке Котельниково. На место выехали сотрудники полиции, птиц отправили на экспертизу для установления причин их гибели, проводится проверка", - сообщили в ведомстве.