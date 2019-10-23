Боеприпас времен войны обнаружили на северо-западе Москвы

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили при проведении строительных работ на северо-западе Москвы, на место опасной находки вызвали саперов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"На улице Народного Ополчения вблизи дома номер 10, корпус 1 при проведении строительных работ обнаружен артиллерийский снаряд калибра 76 миллиметров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, место обнаружения снаряда оцеплено, вызваны саперы военной комендатуры.

Неделю назад, 16 октября, 122-миллиметровый боеприпас времен войны был обнаружен возле дома номер 9 на улице Мелитопольская на юге Москвы. Военные саперы вывезли снаряд на подмосковный полигон для последующей утилизации.