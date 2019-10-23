В Калининграде трехлетняя девочка несколько часов одна каталась в автобусе

Она рассказала, что в полицию поступило сообщение о том, что на остановке на Ленинском проспекте у эстакадного моста в центре Калининграда пропал трехлетний ребенок. Бабушка, сообщившая о пропаже девочки, рассказала, что отвлеклась, в этом время ребенок зашел в автобус.