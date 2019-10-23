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РИА Новости

В Калининграде трехлетняя девочка несколько часов одна каталась в автобусе

16:00 23.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкАвтобус
Автобус
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Автобус. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 23 окт - РИА Новости. Полицейские вернули родителям трехлетнюю девочку, которая одна каталась в автобусе по Калининграду, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы областного управления МВД России Светлана Поставничая.
Она рассказала, что в полицию поступило сообщение о том, что на остановке на Ленинском проспекте у эстакадного моста в центре Калининграда пропал трехлетний ребенок. Бабушка, сообщившая о пропаже девочки, рассказала, что отвлеклась, в этом время ребенок зашел в автобус.
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"Сотрудники полиции просмотрели записи с видеокамер системы "Безопасный город", в какой автобус села девочка, проследили маршрут, выяснили, что она нигде не выходила. На одной из остановок ребенка забрали из автобуса, доставили в дежурную часть и сообщили бабушке и матери, чтобы они могли забрать девочку", - рассказала представитель ведомства.
В УМВД отметили, что за время, пока ребенок находился в транспорте, автобус успел доехать до поселка имени Космодемьянского в пригороде Калининграда, путешествие девочки заняло порядка 2 часов.
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