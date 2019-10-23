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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Росатом готов помочь Африке в решении наиболее острых вопросов

15:51 23.10.2019 (обновлено: 16:11 23.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники экономического форума "Россия - Африка" фотографируются у стена госкорпорации по атомной энергии "Росатом"
Участники экономического форума Россия - Африка фотографируются у стена госкорпорации по атомной энергии Росатом
© РИА Новости / Илья Питалев
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СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Технологии мирного атома помогают решить многие проблемы в области устойчивого развития, которые наиболее остро проявляются на африканском континенте, Россия готова предложить целый комплекс своих наработок, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Противоречия в уровне жизни людей, образования, в развитии технологий и отраслей промышленности наиболее остро чувствуются на африканском континенте", - сказал Лихачев в среду на круглом столе "Вклад атомных технологий в развитие Африки" в рамках экономического форума "Россия – Африка".
По его словам, речь идет о проблемах с энергоснабжением африканских территорий, доступом большого числа людей на континенте к продовольствию, пресной воде, современным медицинским услугам. "То есть вызовы, на которые мы отвечаем, именно в странах Африки наиболее остры и требуют незамедлительных решений. И нам кажется, что именно наши технологии в наибольшей мере, комплексно отвечают на существующие сегодня вызовы", - добавил глава Росатома.
"Мы готовы предложить целому ряду стран наши комплексные решения, связанные и с повышением уровня образования, и с повышением энергообеспеченности, и применением неэнергетических технологий в медицине, сельском хозяйстве, в материаловедении, в научных исследованиях", - отметил Лихачев.
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Страны Африки очень заинтересованы в сотрудничестве с Россией по мирному атому, сказал Лихачев. "Я имел честь сегодня принимать участие в нескольких встречах президента (РФ Владимира) Путина с лидерами африканских государств, расположенных в разных частях континента. На всех встречах стоял вопрос по развитию нашего сотрудничества в сфере использования мирного атома, атомной энергетики в мирных целях", - добавил глава Росатома.
У Росатома с третью стран Африки уже полностью сформирована нормативная база для сотрудничества, вплоть до контрактных документов, сообщил Лихачев. А еще половина африканских государств активно обсуждает с Росатомом конкретные проекты, добавил он.
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Комплексное предложение Росатома своим зарубежным заказчикам заключается в том, что госкорпорация готова создавать в отдельных странах целые атомные отрасли, реализуя не только проекты по строительству и обслуживанию исследовательских реакторов и энергоблоков АЭС, но и совместные научно-исследовательские проекты, содействовать в развитии ядерной медицины, радиационных технологий и производстве радиоизотопов для сельского хозяйства и промышленности, выполнять проекты по малой гидроэнергетике и ветроэнергетике.
Экономический форум "Россия – Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаАлексей ЛихачевРосатомАфрикаСочиРоссияЭкономика
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