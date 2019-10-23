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РИА Новости

В Якутии произошло ДТП с автобусом, три человека госпитализированы

15:48 23.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ЯКУТСК, 23 окт – РИА Новости. Водитель иномарки в якутском поселке Жатай выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным автобусом: с тяжелыми травмами в больницу госпитализированы три человека, сообщает управление ГИБДД по республике.
По данным ГИБДД, столкновение маршрутного автобуса и автомобиля Suzuki Swift, которым управлял водитель 1989 года рождения, произошло в среду вечером на улице Трактовая.
"Предварительно установлено, что мужчина … выехал на полосу для встречного движения и совершил столкновение с маршрутным автобусом "Лиаз 5256". В результате ДТП в медицинское учреждение с тяжелыми травмами доставлены два пассажира и водитель иномарки", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, движение на участке дороги затруднено.
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