В Якутии произошло ДТП с автобусом, три человека госпитализированы

"Предварительно установлено, что мужчина … выехал на полосу для встречного движения и совершил столкновение с маршрутным автобусом "Лиаз 5256". В результате ДТП в медицинское учреждение с тяжелыми травмами доставлены два пассажира и водитель иномарки", - говорится в сообщении.