В МАГАТЭ видят потенциал сотрудничества России и Африки в атомной сфере

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. МАГАТЭ видит большой потенциал в сотрудничестве России и Африки в атомной сфере, заявила заместитель гендиректора МАГАТЭ Нажат Мохтар.
"Есть необходимость в партнерстве в построении потенциала (в Африке) … Я вижу огромный потенциал в партнерстве (с Россией), которое может помочь африканскому континенту овладеть использованием атомной технологии. Чтобы решить их проблемы, связанные с изменением климата, свежей водой, обеспечением продовольствия", - заявила Мохтар на экономическом форуме "Россия — Африка" в Сочи.
Она отметила, что одна пятая часть африканцев сегодня "испытывает нехватку продовольствия, (атомные) технологии могут помочь с этой проблемой".
Саммит и экономический форум "Россия — Африка" проходят в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.