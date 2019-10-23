Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T15:48Z
https://ria.ru/20191023/1560123183.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/102714/95/1027149566_0:151:2000:1276_1036x0_80_0_0_324079c523e35f85211fc5ae9d61decf.jpg
РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

В МАГАТЭ видят потенциал сотрудничества России и Африки в атомной сфере

15:48 23.10.2019
18
© AP Photo / Hans PunzЗал заседания МАГАТЭ. Венский международный центр. Архивное фото
Зал заседания МАГАТЭ. Венский международный центр. Архивное фото
© AP Photo / Hans Punz
СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. МАГАТЭ видит большой потенциал в сотрудничестве России и Африки в атомной сфере, заявила заместитель гендиректора МАГАТЭ Нажат Мохтар.

"Есть необходимость в партнерстве в построении потенциала (в Африке) … Я вижу огромный потенциал в партнерстве (с Россией), которое может помочь африканскому континенту овладеть использованием атомной технологии. Чтобы решить их проблемы, связанные с изменением климата, свежей водой, обеспечением продовольствия", - заявила Мохтар на экономическом форуме "Россия — Африка" в Сочи.

Она отметила, что одна пятая часть африканцев сегодня "испытывает нехватку продовольствия, (атомные) технологии могут помочь с этой проблемой".
Саммит и экономический форум "Россия — Африка" проходят в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
Щит с символикой экономического форума и саммита Россия – Африка на улице Сочи
10:43Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Россия и Эфиопия подписали соглашение о сотрудничестве по мирному атому
000000
Обсудить 0
Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаМАГАТЭСочиРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин выступает на форуме Россия - Африка в Сочи
Путин оценил значение меморандума между ЕАЭС и Африканским союзом
РИА
Новости
Заместитель министра образования и науки РФ Павел Зенькович
Нужно расширять число африканских студентов в России, заявил Зенькович
Президент РФ Владимир Путин
Путин оценил важность освоения урановых ресурсов Намибии
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи
ЦАР попросила ООН снять оружейное эмбарго
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и президент Центральноафриканской Республики Фостен Арканж Туадера во время встречи на полях саммита Россия - Африка. 23 октября 2019
Путин и президент ЦАР не обсуждали размещение российской военной базы
Стенд РЖД
РЖД планируют принять участие в строительстве железных дорог в Нигерии
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
Германия обсудит договоренность Путина и Эрдогана с Россией и Турцией
Президент республики Намибии Хаге Готфрид Гейнгоб
Намибия заинтересована в том, чтобы российские советники обучали ее военных
Аэрофотосъемка священного для мусульман храм Муссы аль-Казима в Багдаде
Эксперт: решить проблемы Ближнего Востока поможет экономическая интеграция
Заместитель министра образования и науки РФ Павел Зенькович перед началом заседания Совета глав субъектов РФ (СГС) в Доме приемов МИД России. 27 октября 2017
Зенькович оценил роль цифровых технологий в образовании для России и Африки
Здание МИД России
В МИД оценили перспективы торгово-экономического сотрудничества с Африкой
Экономический форум Россия - Африка
Кофе из Кении и соль из Джибути: что можно попробовать на форуме в Сочи
Впечатление художника о том, как могла бы выглядеть огромная галактика в ранней Вселенной. Галактика, в которой происходят взрывы звездообразования, окружена светящимся газом. Толстые облака пыли затеняют большую часть света, в результате чего галактика выглядит тусклой и дезорганизованной, очень отличающейся от галактик, наблюдаемых сегодня.
Астрономы нашли "космического йети" из ранней Вселенной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:03В Норвегии поблагодарили советские войска за освобождение Финнмарка
16:00В Калининграде трехлетняя девочка несколько часов одна каталась в автобусе
15:59Власти Чили направят $1,2 млрд на решение вызвавших протесты проблем
15:56Ассоциация грузового транспорта Британии прокомментировала гибель мигрантов
15:54Трамп анонсировал выступление по ситуации на турецко-сирийской границе
15:54На "Открытых инновациях" подписан меморандум по диагностике онкозаболеваний
15:51Росатом готов помочь Африке в решении наиболее острых вопросов
15:48В Якутии произошло ДТП с автобусом, три человека госпитализированы
15:48В МАГАТЭ видят потенциал сотрудничества России и Африки в атомной сфере
15:43Октябрь 2019 года стал одним из самых теплых за время наблюдений в Москве
15:43Врач назвал признаки гипертонического криза
15:42Управлять проектом криптовалюты Libra будет ассоциация, заявил Цукерберг
15:39Ангола хочет нарастить сотрудничество с Россией по добыче алмазов
15:38В Германии после обнаружения в Британии 39 тел мигрантов проведут проверки
15:35Ополченцы ДНР уничтожили два БПЛА силовиков в Донбассе за сутки
15:34Участников форума "Россия — Африка" угостят оладьями с черной икрой
15:30Глава ПФР оценил перспективы индексации пенсий работающим пенсионерам
15:29Отец троих детей убил супругу и покончил с собой в Татарстане
15:28WikiLeaks представил доказательства против выводов ОЗХО о "химатаке" в Думе
15:28В Германии прокомментировали возможность отсрочки Brexit
Лента новостейМолния