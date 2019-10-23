В МАГАТЭ видят потенциал сотрудничества России и Африки в атомной сфере

"Есть необходимость в партнерстве в построении потенциала (в Африке) … Я вижу огромный потенциал в партнерстве (с Россией), которое может помочь африканскому континенту овладеть использованием атомной технологии. Чтобы решить их проблемы, связанные с изменением климата, свежей водой, обеспечением продовольствия", - заявила Мохтар на экономическом форуме "Россия — Африка" в Сочи.