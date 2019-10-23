Октябрь 2019 года стал одним из самых теплых за время наблюдений в Москве

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Октябрь этого года вошел в тройку самых теплых за весь период метеонаблюдений в столице, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
В октябре текущего года в столице было зафиксировано несколько температурных рекордов. Суточный рекорд тепла был установлен в Москве 17 октября, температура воздуха поднялась до 17,8 градуса. Позднее синоптики зафиксировали 20 октября рекорды тепла в Можайске, Коломне и Серпухове, температура воздуха достигла почти 20 градусов. Также 21 октября в Москве стало самым теплым за последние 70 лет. После таких температурных аномалий в столице даже расцвели одуванчики.
"Сейчас положительная аномалия для Москвы по опорной станции составляет порядка плюс 3,6 градуса. Поэтому мы можем говорить о том, что этот октябрь однозначно войдет в число трех самых, но самым теплым он может и не стать", - сказала Позднякова.
Кроме того синоптик отметила, что абсолютный рекорд тепла принадлежит октябрю 2008 года. Тогда аномалия температуры достигла плюс 3,8 градуса.