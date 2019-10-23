Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T15:50Z
https://ria.ru/20191023/1560122955.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155942/99/1559429923_0:512:2730:2048_1036x0_80_0_0_030e23f7021d1b09a76a2d18a9686301.jpg
РИА Новости

Октябрь 2019 года стал одним из самых теплых за время наблюдений в Москве

15:43 23.10.2019 (обновлено: 15:50 23.10.2019)
63
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Теплая погода в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Октябрь этого года вошел в тройку самых теплых за весь период метеонаблюдений в столице, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
В октябре текущего года в столице было зафиксировано несколько температурных рекордов. Суточный рекорд тепла был установлен в Москве 17 октября, температура воздуха поднялась до 17,8 градуса. Позднее синоптики зафиксировали 20 октября рекорды тепла в Можайске, Коломне и Серпухове, температура воздуха достигла почти 20 градусов. Также 21 октября в Москве стало самым теплым за последние 70 лет. После таких температурных аномалий в столице даже расцвели одуванчики.
Погода в Москве
Вчера, 12:27РИА Новости
Синоптики предупредили о скором похолодании в Центральной России
"Сейчас положительная аномалия для Москвы по опорной станции составляет порядка плюс 3,6 градуса. Поэтому мы можем говорить о том, что этот октябрь однозначно войдет в число трех самых, но самым теплым он может и не стать", - сказала Позднякова.
Кроме того синоптик отметила, что абсолютный рекорд тепла принадлежит октябрю 2008 года. Тогда аномалия температуры достигла плюс 3,8 градуса.
000000
Обсудить 0
МоскваОбщество
Рекомендуем
Патруль российской военной полиции на берегу реки Евфрат на севере провинции Алеппо
Минобороны опубликовало карту выполнения соглашений с Турцией по Сирии
РИА
Новости
Саммит в Сочи. Трансляция
Саммит "Россия — Африка" в Сочи. Прямая трансляция
Президент Боливии Эво Моралес Айма
Моралес объявил режим чрезвычайного положения в Боливии
Последствия землетрясения в Италии
Обнаружены необычные атмосферные признаки надвигающихся землетрясений
Лента
новостей
Эвакуация пострадавших в сирийском Идлибе. 4 апреля 2017
Мотоцикл взорвался на северо-востоке Сирии, есть раненые
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время пленарного заседания Московского международного форума инновационного развития Открытые инновации
Медведев рассказал о системе удаленного мониторинга за опасными объектами
Обучение студентов в медицинской академии
В российских медицинских вузах учатся более трех тысяч студентов из Африки
Президент России Владимир Путин
Путин заявил о намерении России наращивать присутствие в Африке
Президент России Владимир Путин
Визитку Путина продают за два миллиона рублей
Президент Боливии Эво Моралес
Президент Боливии заявил о попытке госпереворота в стране
Артист лейбла Black Star рэпер Александр Павлов (Pabl.A)
В Москве обстреляли машину артиста из Black Star
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Елена Малышева рассказала о своем состоянии после госпитализации
Девушка с телефоном
Эксперт по кибербезопасности рассказал, как защититься от кражи денег
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:03В Норвегии поблагодарили советские войска за освобождение Финнмарка
16:00В Калининграде трехлетняя девочка несколько часов одна каталась в автобусе
15:59Власти Чили направят $1,2 млрд на решение вызвавших протесты проблем
15:56Ассоциация грузового транспорта Британии прокомментировала гибель мигрантов
15:54Трамп анонсировал выступление по ситуации на турецко-сирийской границе
15:54На "Открытых инновациях" подписан меморандум по диагностике онкозаболеваний
15:51Росатом готов помочь Африке в решении наиболее острых вопросов
15:48В Якутии произошло ДТП с автобусом, три человека госпитализированы
15:48В МАГАТЭ видят потенциал сотрудничества России и Африки в атомной сфере
15:43Октябрь 2019 года стал одним из самых теплых за время наблюдений в Москве
15:43Врач назвал признаки гипертонического криза
15:42Управлять проектом криптовалюты Libra будет ассоциация, заявил Цукерберг
15:39Ангола хочет нарастить сотрудничество с Россией по добыче алмазов
15:38В Германии после обнаружения в Британии 39 тел мигрантов проведут проверки
15:35Ополченцы ДНР уничтожили два БПЛА силовиков в Донбассе за сутки
15:34Участников форума "Россия — Африка" угостят оладьями с черной икрой
15:30Глава ПФР оценил перспективы индексации пенсий работающим пенсионерам
15:29Отец троих детей убил супругу и покончил с собой в Татарстане
15:28WikiLeaks представил доказательства против выводов ОЗХО о "химатаке" в Думе
15:28В Германии прокомментировали возможность отсрочки Brexit
Лента новостейМолния