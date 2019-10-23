Октябрь 2019 года стал одним из самых теплых за время наблюдений в Москве

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Октябрь этого года вошел в тройку самых теплых за весь период метеонаблюдений в столице, сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

В октябре текущего года в столице было зафиксировано несколько температурных рекордов. Суточный рекорд тепла был установлен в Москве 17 октября, температура воздуха поднялась до 17,8 градуса. Позднее синоптики зафиксировали 20 октября рекорды тепла в Можайске, Коломне и Серпухове, температура воздуха достигла почти 20 градусов. Также 21 октября в Москве стало самым теплым за последние 70 лет. После таких температурных аномалий в столице даже расцвели одуванчики.