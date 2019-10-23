Врач назвал признаки гипертонического криза

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Заведующий терапевтическим отделением клинической больницы № 1 Сергей Стеблецов рассказал, как распознать гипертонический криз и в каком случае нужно вызывать скорую, сообщает " Заведующий терапевтическим отделением клинической больницы № 1 Сергей Стеблецов рассказал, как распознать гипертонический криз и в каком случае нужно вызывать скорую, сообщает " Вечерняя Москва ".

По его словам, при повышении давления возникают ряд симптомов, которые трудно не заметить.

"Может начать гореть лицо, появиться тяжесть в затылке, ощущение подташнивания, головокружение. Также возникает чувство раздутости в ушах, оглушения, звуки начинают хуже восприниматься", — рассказал Стеблецов. По его словам, подобное состояние испытывали почти все, и в таких случаях стоит измерить давление.

Он также рассказал об опасностях, которые несет в себе высокое давление. В частности, оно способствует развитию атеросклероза, и если не обращать на это внимания, то возрастает риск инфаркта и инсульта.

Врач считает, что в некоторых ситуациях повышенное давление — норма, так как оно зависит от различных типов нагрузки на организм.

"Другое дело, если оно не стабилизируется в течение 20–30 минут — это уже нарушение механизмов восстановления", — подчеркнул специалист, добавив, что у разных людей разная норма давления. Так, по его словам, для некоторых пациентов 130/85 — уже катастрофа, тогда как темпераментный человек, склонный к выбросам адреналина, может этого вообще не почувствовать.

Если давление не приходит в норму в течение 30–40 минут, стоит задуматься о вызове врача, особенно, если состояние не улучшается через 20 минут после принятия лекарства, считает Стеблецов.