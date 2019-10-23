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РИА Новости

Управлять проектом криптовалюты Libra будет специально созданная ассоциация

15:42 23.10.2019 (обновлено: 16:04 23.10.2019)
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© AP Photo / Paul SakumaГлава Facebook Марк Цукерберг
Глава Facebook Марк Цукерберг
© AP Photo / Paul Sakuma
Глава Facebook Марк Цукерберг. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что управлять проектом криптовалюты Libra будет специально созданная ассоциация из 21 члена, а Facebook не планирует возглавлять ее, говорится в заранее подготовленном заявлении главы компании, опубликованном на сайте Палаты представителей США.
Ранее сообщалось, что Цукерберг выступит перед комитетом палаты представителей США по финансам и жилью 23 октября по вопросу запуска криптовалюты Libra.
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"Я понимаю, что сейчас мы не являемся идеальным мессенджером. За последние несколько лет мы столкнулись со многими проблемами, и я уверен, что люди хотели бы, чтобы кто угодно, кроме Facebook, продвигал эту идею", - сообщается в заявлении Цукреберга.
"Мы не планируем играть ведущую роль в продвижении этих усилий. Была создана Ассоциация Libra, она имеет организационную структуру управления, и теперь будет вести этот проект", - добавил глава Facebook.
Он также добавил, что компания поддерживает идею отложить запуск Libra до тех пор, пока опасения регуляторов США не будут полностью рассеяны.
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"Даже если Ассоциация Libra является независимой и мы ее не контролируем, я хочу сказать прямо: Facebook не будет участвовать в запуске платежной системы Libra ни в одной стране мира до тех пор, пока регуляторы США не одобрят это", - говорится в речи главы компании.
Facebook объявила о своем участии в проекте в середине июня. Помимо Facebook в проекте участвуют компании по всему миру. Среди них Vodafone, Uber, Booking Holdings. Сам Facebook позиционирует себя как одного из равноправных участников этого проекта. Однако эксперты утверждают, что из-за доступа к данным 2,4 миллиарда пользователей именно Facebook будет играть в проекте ключевую роль.
Созданием криптовалюты и специального криптокошелька займется подразделение Facebook - Calibra. Ожидается, что запуск Libra на глобальном уровне пройдёт в первом квартале 2020 года, в конце 2019 года начнётся тестирование. Кошелек будет поддерживаться как через отдельное приложение, так и мессенджеры.
Кошелек Calibra будет доступен в Messenger, WhatsApp и в виде отдельного приложения. Криптовалюта позволит как оплачивать товары и услуги, так и переводить средства.
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Марк ЦукербергСШАFacebook, Inc.Экономика
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