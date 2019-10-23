МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что управлять проектом криптовалюты Libra будет специально созданная ассоциация из 21 члена, а Facebook не планирует возглавлять ее, говорится в заранее подготовленном заявлении главы компании, опубликованном на сайте Палаты представителей США.

Ранее сообщалось, что Цукерберг выступит перед комитетом палаты представителей США по финансам и жилью 23 октября по вопросу запуска криптовалюты Libra.

"Я понимаю, что сейчас мы не являемся идеальным мессенджером. За последние несколько лет мы столкнулись со многими проблемами, и я уверен, что люди хотели бы, чтобы кто угодно, кроме Facebook, продвигал эту идею", - сообщается в заявлении Цукреберга.

"Мы не планируем играть ведущую роль в продвижении этих усилий. Была создана Ассоциация Libra, она имеет организационную структуру управления, и теперь будет вести этот проект", - добавил глава Facebook.

Он также добавил, что компания поддерживает идею отложить запуск Libra до тех пор, пока опасения регуляторов США не будут полностью рассеяны.

Цукерберг заявил, что компания гордится тем, что она помогла создать ассоциацию из 21 члена, которые обязались продвигать идею криптовалюты Libra

"Даже если Ассоциация Libra является независимой и мы ее не контролируем, я хочу сказать прямо: Facebook не будет участвовать в запуске платежной системы Libra ни в одной стране мира до тех пор, пока регуляторы США не одобрят это", - говорится в речи главы компании.

Facebook объявила о своем участии в проекте в середине июня. Помимо Facebook в проекте участвуют компании по всему миру. Среди них Vodafone, Uber, Booking Holdings. Сам Facebook позиционирует себя как одного из равноправных участников этого проекта. Однако эксперты утверждают, что из-за доступа к данным 2,4 миллиарда пользователей именно Facebook будет играть в проекте ключевую роль.

Созданием криптовалюты и специального криптокошелька займется подразделение Facebook - Calibra. Ожидается, что запуск Libra на глобальном уровне пройдёт в первом квартале 2020 года, в конце 2019 года начнётся тестирование. Кошелек будет поддерживаться как через отдельное приложение, так и мессенджеры.