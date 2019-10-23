Ангола хочет нарастить сотрудничество с Россией по добыче алмазов

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Ангола ставит перед собой задачу увеличения ценности алмазов, добытых в стране, и планирует при этом развивать стратегическое сотрудничество с российским производителем алмазного сырья - компанией "Алроса", заявил министр полезных ископаемых и нефти Республики Ангола Диамантино Педро Азеведу, выступая на форуме "Россия — Африка".

"Наша задача сейчас – увеличить ценность алмазов, добываемых в Анголе. Для этого мы будем разворачивать огранку алмазов прямо у нас в стране. Мы этим сейчас вплотную занимаемся. Мы рассчитываем работать совместно со всеми сторонами, которые сейчас вовлечены в добычу алмазов. Мы собираемся также развивать наше стратегическое сотрудничество с "Алроса", - сказал министр.

По его словам, в настоящий момент Ангола добывает около 9 миллионов карат алмазов в год. "И мы должны скоро нарастить добычу алмазов. Сейчас у нас большие усилия прилагаются на наращивание разведанного потенциала. Мы сотрудничаем с "Алроса", которая является нашим крупнейшим партнером… есть и другие партнеры. Но с "Алроса" у нас наибольшим образом развиваются совместные проекты", - пояснил спикер.

"Алроса" − крупнейший в мире производитель алмазов в каратах − на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Республике Якутия и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. По итогам первого полугодия 2019 года "Алроса" увеличила добычу алмазов на 10%, до 17,6 миллиона карат.