Ополченцы ДНР уничтожили два БПЛА силовиков в Донбассе за сутки

Политолог: у Европы есть хороший повод надавить на Зеленского МИД Германии призвал развести силы в Донбассе для реализации "Минска-2". Как отметил в эфире радио Sputnik директор Центра изучения Донбасса и Украины Александр Казаков, необходимо также, чтобы четко прозвучали условия для проведения "нормандского саммита".