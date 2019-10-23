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РИА Новости

Ополченцы ДНР уничтожили два БПЛА силовиков в Донбассе за сутки

15:35 23.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБПЛА, сбитый вооруженными силами ДНР
БПЛА, сбитый вооруженными силами ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
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БПЛА, сбитый вооруженными силами ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожило в Донбассе два беспилотника украинских силовиков за минувшие сутки, заявил в среду представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин.
"За прошедшие сутки нами уничтожено два украинских беспилотника, один из которых типа "Фантом" использовался для корректировки обстрелов Коминтерново (село на юге ДНР – ред.)", - сказал Никитин журналистам.
Разведение сил в Донбассе не состоялось
Вчера, 20:48Сказано в эфире
Политолог: у Европы есть хороший повод надавить на ЗеленскогоМИД Германии призвал развести силы в Донбассе для реализации "Минска-2". Как отметил в эфире радио Sputnik директор Центра изучения Донбасса и Украины Александр Казаков, необходимо также, чтобы четко прозвучали условия для проведения "нормандского саммита".
По его словам, второй уничтоженный ополчением беспилотник вел наблюдение в районе подконтрольного ДНР поселка Крутая Балка во время нахождения там наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
"В условиях потери контроля над националистически настроенными боевиками со стороны командования оккупационных сил мы выражаем обеспокоенность столь пристальным вниманием украинских оккупантов к представителям СММ ОБСЕ", - добавил Никитин.
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