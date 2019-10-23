Липецкие власти разработают допмеры поддержки МСП

ЛИПЕЦК, 23 окт — РИА Новости. Власти Липецкой области разработают дополнительные меры поддержки малого и среднего бизнеса, чтобы создать новые рабочие места, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
"Есть ряд предпринимателей с интересными и перспективными проектами, которые уехали в Москву, сославшись на то, что у нас их не поддерживают. Необходимо изучить опыт других регионов. Понять, каких мер поддержки не хватает в Липецкой области и перестраивать работу с малым бизнесом", – отметил Артамонов.
По его словам, с предпринимателями необходимо выстраивать более качественный диалог, проводить больше специализированных форумов, показывать интересные практики других субъектов, рассказывать о мерах поддержки предпринимательства, предлагать проекты, которые интересны региону.
"Стимулировать нужно не все подряд, а самые актуальные, перспективные, инновационные проекты. Если у бизнесменов нет идей, значит, надо им предложить свободные ниши", – сказал Артамонов.
В целом по приросту численности занятых в малом бизнесе Липецкая область имеет положительную динамику. По данному показателю регион занимает третье место в центральном федеральном округе после Московской и Тверской областей. По данным областного управления экономики, на 1 октября 2019 года число жителей региона, занятых в малом предпринимательстве, составило 123,489 тысяч человек.