Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T15:34Z
https://ria.ru/20191023/1560122427.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156010/01/1560100104_0:154:2886:1777_1036x0_80_0_0_994107d5de2e4de891a58ba34385636e.jpg
РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Участников форума "Россия — Африка" угостят оладьями с черной икрой

15:34 23.10.2019
79
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЭкономический форум "Россия - Африка"
Экономический форум Россия - Африка
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Экономический форум "Россия - Африка"
СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Оладьи с черной икрой и филе ягненка с пюре из нута и соусом из перца будут в меню рабочего завтрака президента РФ Владимира Путина и руководителей региональных организаций Африки.
Также в меню значится салат из морепродуктов, суп из копченых томатов, палтус с чечевицей и соусом из сыра, щербет из малины и мороженое из какао. Меню для участников представлено на разных языках, в том числе на русском и английском.
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи
14:52РИА Новости
На форуме "Россия – Африка" открылся виртуальный тир
Экономический форум "Россия — Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
2200011
Обсудить 2
Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаВладимир ПутинАфрикаРоссияЭкономика
Рекомендуем
Эвакуация пострадавших в сирийском Идлибе. 4 апреля 2017
Мотоцикл взорвался на северо-востоке Сирии, есть раненые
РИА
Новости
Военнослужащие ЛНР в поселке Сокольники
В ЛНР прошел экзамен на право ношения крапового берета
Картина Леонардо Да Винчи Мона Лиза
"Мона Лиза" не войдет в экспозицию выставки Леонардо да Винчи в Лувре
Президент Руанды Поль Кагаме
Путин поздравил президента Руанды с днем рождения
Лента
новостей
Колонна американских военных автомобилей на территории Ирака после вывода из северной Сирии
В Ираке назвали сроки вывода американских военных, уходящих из Сирии
Автомобили службы спасения во время последствий непогода в городе Кампо-Лигуре на северо-западе Италии
Коты спасли итальянскую семью от гибели во время оползня
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил ПАО Сибур Холдинг
Члены правительства проверили датчики в Сибуре с помощью зажигалки
Президент Боливии Эво Моралес Айма
Моралес объявил режим чрезвычайного положения в Боливии
Полицейские в Великобритании
Эксперт рассказал о грузовике, в котором в Британии нашли 39 тел
Турецкие военные в городе Акчакале в провинции Шанлыурфа недалеко от границы с Сирией
Турция не позволит курдам "переодеться" в форму войск Асада, заявил Эрдоган
Патруль российской военной полиции на берегу реки Евфрат на севере провинции Алеппо
Минобороны опубликовало карту выполнения соглашений с Турцией по Сирии
Строительство дамбы в бассейне Нила в Эфиопии
Россия готова быть посредником между Эфиопией и Египтом, заявил Богданов
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом республики Намибии Хаге Готфридом Гейнгобом на полях саммита Россия - Африка
Путин поблагодарил Эфиопию за поддержку российских резолюций в ООН
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:03В Норвегии поблагодарили советские войска за освобождение Финнмарка
16:00В Калининграде трехлетняя девочка несколько часов одна каталась в автобусе
15:59Власти Чили направят $1,2 млрд на решение вызвавших протесты проблем
15:56Ассоциация грузового транспорта Британии прокомментировала гибель мигрантов
15:54Трамп анонсировал выступление по ситуации на турецко-сирийской границе
15:54На "Открытых инновациях" подписан меморандум по диагностике онкозаболеваний
15:51Росатом готов помочь Африке в решении наиболее острых вопросов
15:48В Якутии произошло ДТП с автобусом, три человека госпитализированы
15:48В МАГАТЭ видят потенциал сотрудничества России и Африки в атомной сфере
15:43Октябрь 2019 года стал одним из самых теплых за время наблюдений в Москве
15:43Врач назвал признаки гипертонического криза
15:42Управлять проектом криптовалюты Libra будет специально созданная ассоциация
15:39Ангола хочет нарастить сотрудничество с Россией по добыче алмазов
15:38В Германии после обнаружения в Британии 39 тел мигрантов проведут проверки
15:35Ополченцы ДНР уничтожили два БПЛА силовиков в Донбассе за сутки
15:34Участников форума "Россия — Африка" угостят оладьями с черной икрой
15:30Глава ПФР оценил перспективы индексации пенсий работающим пенсионерам
15:29Отец троих детей убил супругу и покончил с собой в Татарстане
15:28WikiLeaks представил доказательства против выводов ОЗХО о "химатаке" в Думе
15:28В Германии прокомментировали возможность отсрочки Brexit
Лента новостейМолния