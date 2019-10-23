Участников форума "Россия — Африка" угостят оладьями с черной икрой

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Оладьи с черной икрой и филе ягненка с пюре из нута и соусом из перца будут в меню рабочего завтрака президента РФ Владимира Путина и руководителей региональных организаций Африки.

Также в меню значится салат из морепродуктов, суп из копченых томатов, палтус с чечевицей и соусом из сыра, щербет из малины и мороженое из какао. Меню для участников представлено на разных языках, в том числе на русском и английском.