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РИА Новости

Глава ПФР оценил перспективы индексации пенсий работающим пенсионерам

15:30 23.10.2019 (обновлено: 15:53 23.10.2019)
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© Depositphotos / Denis VostrikovПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение
© Depositphotos / Denis Vostrikov
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, таких денег нет, заявил глава ПФР Антон Дроздов.
"Чтобы восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году нам потребуется 368 миллиардов рублей. Это большие деньги, и таких у нас денег сейчас нет", - сказал он на пленарном заседании в Госдуме.
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В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам с низкими зарплатами. Однако положительного решения по этому вопросу принято не было.
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Антон ДроздовПенсионный фонд РФРоссияОбщество
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