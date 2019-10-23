Глава ПФР оценил перспективы индексации пенсий работающим пенсионерам

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. На индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году потребуется 368 миллиардов рублей, таких денег нет, заявил глава ПФР Антон Дроздов.

"Чтобы восстановить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году нам потребуется 368 миллиардов рублей. Это большие деньги, и таких у нас денег сейчас нет", - сказал он на пленарном заседании в Госдуме.