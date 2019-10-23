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РИА Новости

Отец троих детей убил супругу и покончил с собой в Татарстане

15:29 23.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
КАЗАНЬ, 23 окт - РИА Новости. Следователи в Татарстане выясняют обстоятельства убийства 31-летней жительницы Нижнекамска, в котором подозревают ее мужа, покончившего с собой, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"В квартире одного из домов по проспекту Химиков города Нижнекамска 22 октября обнаружено тело 31-летней женщины с признаками насильственной смерти, а также ее 54-летнего супруга, предположительно, покончившего с собой", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
По предварительным данным, в ходе произошедшего конфликта мужчина задушил жену, после чего покончил с собой. Тела обнаружили родственники. Обеспокоенные тем, что супружеская пара не выходит на связь, они приехали к их дому и через окно увидели мертвую хозяйку, после чего обратились в экстренные службы. В настоящее время тела направлены на экспертизу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
По информации источника в правоохранительных органах региона, у супругов остались трое малолетних детей, которые в момент происшествия находились у родственников. Мужчина занимался бизнесом.
Автомобиль Следственного комитета РФ
17 октября, 14:30РИА Новости
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Следственный комитет РФТатарстанРоссияПроисшествия
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