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РИА Новости
Война в Сирии

WikiLeaks представил доказательства против выводов ОЗХО о "химатаке" в Думе

15:28 23.10.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Информатор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) представил доказательства, ставящие под сомнение выводы организации относительно предполагаемой химатаки в сирийском городе Дума в апреле 2018 года. Cайт WikiLeaks опубликовал в среду заявление независимой комиссии, которая ознакомилась с показаниями и документами информатора.
"Основываясь на обширной презентации информатора, включающей внутренние электронные письма, обмен текстовыми сообщениями и скрытые черновики докладов, мы единогласно выражаем нашу обеспокоенность в связи с неприемлемыми практиками расследования предполагаемой химатаки в Думе, недалеко от сирийской столицы Дамаска 7 апреля 2018 года", - гласит заявление комиссии.
Согласно заявлению, показания убедили членов комиссии, что ключевая информация о химическом анализе, консультации по токсикологии, изучение баллистики, показания свидетелей были замолчаны, вероятно, ради соответствия расследования заранее предопределенному выводу.
Главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон принимал участие в комиссии, которая ознакомилась с показаниями информатора ОЗХО. "Комиссии были представлены доказательства, которые ставят под сомнение прямоту ОЗХО. Хотя информатор не был готов выступить и/или представитель документы широкой публике, WikiLeaks полагает, что общественности было бы чрезвычайно интересно посмотреть на все, что было собрано миссией по выяснению обстоятельств в Думе, и все научные отчеты, написанные в связи с расследованием", - заявил Храфнссон. WikiLeaks призвал людей, имеющих доступ в этим документам ОЗХО, на условиях анонимности передать сайту эти документы.
Дамаск
14:25Акценты
Кто победил в Сирии? Кажется, все, кроме американцевПрезиденты России и Турции пришли к "судьбоносным решениям" по Сирии, и ситуация уже началась меняться. Теперь всем интересно: кто же кого? Кто больше выиграл? Да все, кто хотел решить эту проблему.
Также сайт опубликовал ранее попавший в общий доступ документ с инженерной оценкой эксперта инцидента в Думе.
Всего в состав комиссии, созванной фондом Courage, вошли семь человек, в том числе бразильский дипломат Хосе Бустани, который до апреля 2002 года возглавлял Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также специалисты в области разоружения, международного права, журналистики, военных операций, медицины и разведки. Встреча с информатором прошла в Брюсселе 15 октября.
ОЗХО 1 марта опубликовала доклад об итогах расследования инцидента в городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля 2018 года, в котором утверждается, что при атаке использовалось "токсическое химическое вещество… вероятно, хлор". В документе, в частности, утверждается, что баллоны с хлором были сброшены с воздуха, что позволило некоторым странам Запада обвинить в атаке сирийскую авиацию.
Однако позже в общий доступ попал документ с инженерной оценкой эксперта ОЗХО Хендерсона, где говорилось, что "наблюдения, сделанные в двух местах происшествия, вместе с последующим анализом позволяют предположить, что, вероятнее всего, баллоны положили, а не сбросили с воздуха". В документе отмечалось, что группа специалистов во главе с Хендерсоном провела ряд тестов, имитирующих ситуацию. Эксперты пришли к выводу, что в одном из предполагаемых случаев химатаки следы от предполагаемого удара емкости, в которой якобы было отравляющее вещество, не совпадают с повреждением бетонной крыши на месте происшествия. Анализ второго места, где емкость с газом нашли на кровати в одном из помещений, показал, что клапан баллона остался нетронутым, что невозможно при прохождении через перекрытия потолка.
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Берлин не хочет знать правду о "химатаке" в сирийской Думе, считает эксперт
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. В качестве доказательств химической атаки организация "Белые каски" использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ.
МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии - выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.
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Война в СирииВойна в СирииОрганизация по запрещению химического оружияWikiLeaksСирияВ мире
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