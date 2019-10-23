Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T15:23Z
https://ria.ru/20191023/1560121645.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155956/65/1559566561_0:0:3065:1724_1036x0_80_0_0_bc025d4e005107530afab4ccc4af9f92.jpg
РИА Новости

В ЛНР прошел экзамен на право ношения крапового берета

15:23 23.10.2019
145
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЛНР в поселке Сокольники
Военнослужащие ЛНР в поселке Сокольники
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащие ЛНР в поселке Сокольники. Архивное фото
ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости. Шестеро представителей спецподразделений силовых структур самопровозглашенной Луганской народной республики приняли участие в комплексном квалификационном экзамене на право ношения крапового берета, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения краповых беретов на квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Сибирского округа Росгвардии
1 октября, 13:48Сказано в эфире
Почему краповый берет – это круто? Объяснил военный экспертЧитатели британского издания The Daily Mail восхитились бойцами спецназа ФСИН России, которые проходили испытания на право ношения крапового берета. Военный эксперт Алексей Леонков рассказал радио Sputnik, почему это восхищение абсолютно оправдано.
"Претендуют (на право ношения крапового берета - ред.) шесть человек: три из ОМОН "Беркут", два из генеральной прокуратуры и один из УИН (Управления исполнения наказаний МВД ЛНР)", - сообщил представитель МВД ЛНР Сергей Ончаков журналистам.
Он пояснил, что сдача данного экзамена проводится раз в году, в нем участвуют лучшие сотрудники подразделений. По данным МВД ЛНР, претендентам на краповый берет необходимо сдать нормативы по функциональной, огневой и спусковой (альпинистской) подготовке, совершить марш-бросок, преодолеть полосу препятствий, принять участие в спарринге с обладателями крапового берета. Результаты экзамена подведет и озвучит специальная комиссия.
1400000
Обсудить 0
МВД ЛНРЛНРЛуганская Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
Германия обсудит договоренность Путина и Эрдогана с Россией и Турцией
РИА
Новости
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
НАТО обсудит создание международной зоны безопасности в Сирии
Эвакуация пострадавших в сирийском Идлибе. 4 апреля 2017
Мотоцикл взорвался на северо-востоке Сирии, есть раненые
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2019 в Черном море
Министры обороны НАТО обсудят ситуацию в Черном море, заявил постпред США
Лента
новостей
Последствия землетрясения в Италии
Обнаружены необычные атмосферные признаки надвигающихся землетрясений
Город Тбилиси, Грузия
Защита хакера Сумбаева призвала власти Грузии не передавать его России
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание в ПАО Сибур Холдинг
Медведева заинтересовала система удаленного контроля за работой сотрудников
ДТП в Санкт-Петербурге
Опубликовано видео наезда иномарки на пешеходов в Петербурге
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Володин о "прогульщиках" на обсуждении проекта бюджета: сами себя наказали
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил ПАО Сибур Холдинг
Члены правительства проверили датчики в Сибуре с помощью зажигалки
Патруль российской военной полиции на берегу реки Евфрат на севере провинции Алеппо
Минобороны опубликовало карту выполнения соглашений с Турцией по Сирии
Автомобиль полиции
Полиция разыскивает мужчину, ранившего ножом двух школьниц под Курском
Картина Леонардо Да Винчи Мона Лиза
"Мона Лиза" не войдет в экспозицию выставки Леонардо да Винчи в Лувре
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:03В Норвегии поблагодарили советские войска за освобождение Финнмарка
16:00В Калининграде трехлетняя девочка несколько часов одна каталась в автобусе
15:59Власти Чили направят $1,2 млрд на решение вызвавших протесты проблем
15:56Ассоциация грузового транспорта Британии прокомментировала гибель мигрантов
15:54Трамп анонсировал выступление по ситуации на турецко-сирийской границе
15:54На "Открытых инновациях" подписан меморандум по диагностике онкозаболеваний
15:51Росатом готов помочь Африке в решении наиболее острых вопросов
15:48В Якутии произошло ДТП с автобусом, три человека госпитализированы
15:48В МАГАТЭ видят потенциал сотрудничества России и Африки в атомной сфере
15:43Октябрь стал одним из самых теплых за время наблюдений в Москве
15:43Врач назвал признаки гипертонического криза
15:42Управлять проектом криптовалюты Libra будет специально созданная ассоциация
15:39Ангола хочет нарастить сотрудничество с Россией по добыче алмазов
15:38В Германии после обнаружения в Британии 39 тел мигрантов проведут проверки
15:35Ополченцы ДНР уничтожили два БПЛА силовиков в Донбассе за сутки
15:34Участников форума "Россия — Африка" угостят оладьями с черной икрой
15:30Глава ПФР оценил перспективы индексации пенсий работающим пенсионерам
15:29Отец троих детей убил супругу и покончил с собой в Татарстане
15:28WikiLeaks представил доказательства против выводов ОЗХО о "химатаке" в Думе
15:28В Германии прокомментировали возможность отсрочки Brexit
Лента новостейМолния