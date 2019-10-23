В ЛНР прошел экзамен на право ношения крапового берета

Почему краповый берет – это круто? Объяснил военный эксперт Читатели британского издания The Daily Mail восхитились бойцами спецназа ФСИН России, которые проходили испытания на право ношения крапового берета. Военный эксперт Алексей Леонков рассказал радио Sputnik, почему это восхищение абсолютно оправдано.

"Претендуют (на право ношения крапового берета - ред.) шесть человек: три из ОМОН "Беркут", два из генеральной прокуратуры и один из УИН (Управления исполнения наказаний МВД ЛНР)", - сообщил представитель МВД ЛНР Сергей Ончаков журналистам.

Он пояснил, что сдача данного экзамена проводится раз в году, в нем участвуют лучшие сотрудники подразделений. По данным МВД ЛНР, претендентам на краповый берет необходимо сдать нормативы по функциональной, огневой и спусковой (альпинистской) подготовке, совершить марш-бросок, преодолеть полосу препятствий, принять участие в спарринге с обладателями крапового берета. Результаты экзамена подведет и озвучит специальная комиссия.