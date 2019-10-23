Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T15:21Z
https://ria.ru/20191023/1560121334.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/74656/64/746566401_0:158:3079:1890_1036x0_80_0_0_2117f56bc0d6e8377a46b7d5760bc943.jpg
РИА Новости

Моралес объявил режим чрезвычайного положения в Боливии

15:18 23.10.2019 (обновлено: 15:21 23.10.2019)
239
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Боливии Эво Моралес Айма
Президент Боливии Эво Моралес Айма
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес объявил о режиме чрезвычайного положения, который будет действовать в стране в связи с массовыми протестами вокруг подсчета голосов на выборах главы государства.
"Не собираемся устраивать конфронтацию, будет действовать режим чрезвычайного положения, мирная и конституционная мобилизация, чтобы защитить демократию", - заявил на пресс-конференции Моралес, слова которого приводит газета Deber.
В настоящее время по итогам подсчета 95,63% голосов лидирует действующий президент Эво Моралес с 46,85%, за ним следует его основной соперник экс-президент Карлос Меса с 36,74% голосов. Разницы в 10% достаточно для победы в первом туре.
Жители Боливии выбирают президента и парламент
15:05РИА Новости
МИД России надеется на мирное завершение выборов в Боливии
1010002
Обсудить 0
Эво МоралесБоливияВ мире
Рекомендуем
Президент Боливии Эво Моралес
Президент Боливии заявил о попытке госпереворота в стране
РИА
Новости
Патруль российской военной полиции на берегу реки Евфрат на севере провинции Алеппо
Минобороны опубликовало карту выполнения соглашений с Турцией по Сирии
Салахуддин Раббани
Глава МИД Афганистана подал в отставку, сообщили СМИ
Врач
Казанские врачи успешно прооперировали ребенка граждан Сирии
Лента
новостей
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
НАТО обсудит создание международной зоны безопасности в Сирии
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2019 в Черном море
Министры обороны НАТО обсудят ситуацию в Черном море, заявил постпред США
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
Германия обсудит договоренность Путина и Эрдогана с Россией и Турцией
Тунисский политический деятель Каис Саид во время пресс-конференции по итогам первого тура президентских выборов в Тунисе. 17 сентября 2019
Новый президент Туниса Каис Саид официально вступил в должность
Грузовик с 39 телами в британском городе Грейс
Опубликовано видео с места обнаружения грузовика с 39 трупами в Британии
Эвакуация пострадавших в сирийском Идлибе. 4 апреля 2017
Мотоцикл взорвался на северо-востоке Сирии, есть раненые
Саммит в Сочи. Трансляция
Саммит "Россия — Африка" в Сочи. Прямая трансляция
Колонна американских военных автомобилей на территории Ирака после вывода из северной Сирии
В Ираке назвали сроки вывода американских военных, уходящих из Сирии
Жители Боливии выбирают президента и парламент
МИД России надеется на мирное завершение выборов в Боливии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:06Боеприпас времен войны обнаружили на северо-западе Москвы
16:03В Норвегии поблагодарили советские войска за освобождение Финнмарка
16:00В Калининграде трехлетняя девочка несколько часов одна каталась в автобусе
15:59Власти Чили направят $1,2 млрд на решение вызвавших протесты проблем
15:56Ассоциация грузового транспорта Британии прокомментировала гибель мигрантов
15:54Трамп анонсировал выступление по ситуации на турецко-сирийской границе
15:54На "Открытых инновациях" подписан меморандум по диагностике онкозаболеваний
15:51Росатом готов помочь Африке в решении наиболее острых вопросов
15:48В Якутии произошло ДТП с автобусом, три человека госпитализированы
15:48В МАГАТЭ видят потенциал сотрудничества России и Африки в атомной сфере
15:43Октябрь стал одним из самых теплых за все время наблюдений в Москве
15:43Врач назвал признаки гипертонического криза
15:42Управлять проектом криптовалюты Libra будет специально созданная ассоциация
15:39Ангола хочет нарастить сотрудничество с Россией по добыче алмазов
15:38В Германии после обнаружения в Британии 39 тел мигрантов проведут проверки
15:35Ополченцы ДНР уничтожили два БПЛА силовиков в Донбассе за сутки
15:34Участников форума "Россия — Африка" угостят оладьями с черной икрой
15:30Глава ПФР оценил перспективы индексации пенсий работающим пенсионерам
15:29Отец троих детей убил супругу и покончил с собой в Татарстане
15:28WikiLeaks представил доказательства против выводов ОЗХО о "химатаке" в Думе
Лента новостейМолния