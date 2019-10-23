Моралес объявил режим чрезвычайного положения в Боливии

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес объявил о режиме чрезвычайного положения, который будет действовать в стране в связи с массовыми протестами вокруг подсчета голосов на выборах главы государства.

В настоящее время по итогам подсчета 95,63% голосов лидирует действующий президент Эво Моралес с 46,85%, за ним следует его основной соперник экс-президент Карлос Меса с 36,74% голосов. Разницы в 10% достаточно для победы в первом туре.