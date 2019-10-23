В МИД оценили перспективы торгово-экономического сотрудничества с Африкой

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. У российско-африканского взаимодействия долгосрочные перспективы в торгово-экономической и инвестиционной сферах, заявил заместитель директора департамента Африки министерства иностранных дел РФ Олег Озеров.

"Со своей стороны всемерно развиваем институциональные и финансовые механизмы поддержки российского бизнеса, помогаем ему расширить российское присутствие в Африке. Рассчитываем также на инициативные предложения наших африканских коллег по проработке долгосрочных комплексных проектов, способных внести существенный вклад в построение взаимовыгодных торгово-экономических и инвестиционных связей. Уверен, что у российско-африканского взаимодействия в этой области есть хорошие и долгосрочные перспективы", - сказал Озеров на полях саммита "Россия — Африка".

Он отметил, что "в последние годы некоторые государства региона предприняли заметные усилия по выходу на международные рынки капитала, начав их все более активное использование для финансирования развития в качестве замещения традиционных кредитных ресурсов".

"В стратегической перспективе устойчивое развитие африканских стран, на наш взгляд, будет связано и с полноценным задействованием инвестиционного потенциала за счет привлечения заинтересованных компаний к организации финансирования и реализации проектов на своей территории", - отметил Озеров.