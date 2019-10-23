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РИА Новости

Министры обороны НАТО обсудят ситуацию в Черном море, заявил постпред США

15:16 23.10.2019
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© Євгеній Силкін / Міністерство оборони України Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2019 в Черном море
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2019 в Черном море
© Євгеній Силкін / Міністерство оборони України
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2019 в Черном море. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Министры обороны стран НАТО поднимут на переговорах 24-25 октября в Брюсселе вопрос обеспечения безопасности в Черном море, сообщила в среду журналистам в Брюсселе постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.
"Укрепление безопасности в Черном море очень важно для НАТО, а также для государств-партнеров. Министры затронут вопросы безопасности в этом регионе", - сказала она, отвечая на вопрос, будет ли этот вопрос в повестке.
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Она отметила, что для НАТО важно обеспечение свободы навигации в Черном море.
В апреле страны НАТО согласовали в Вашингтоне меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море. В частности, предусматриваются учения, обмен информацией и заходы в порты акватории. Меры также направлены на повышение осведомленности НАТО о ситуации в Черном море.
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Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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Черное мореНАТОВ мире
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