Министры обороны НАТО обсудят ситуацию в Черном море, заявил постпред США

БРЮССЕЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Министры обороны стран НАТО поднимут на переговорах 24-25 октября в Брюсселе вопрос обеспечения безопасности в Черном море, сообщила в среду журналистам в Брюсселе постпред США при НАТО Кэй Бэйли Хатчисон.

"Укрепление безопасности в Черном море очень важно для НАТО, а также для государств-партнеров. Министры затронут вопросы безопасности в этом регионе", - сказала она, отвечая на вопрос, будет ли этот вопрос в повестке.

Она отметила, что для НАТО важно обеспечение свободы навигации в Черном море.

В апреле страны НАТО согласовали в Вашингтоне меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море. В частности, предусматриваются учения, обмен информацией и заходы в порты акватории. Меры также направлены на повышение осведомленности НАТО о ситуации в Черном море.