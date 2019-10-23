Зенькович оценил роль цифровых технологий в образовании для России и Африки

СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Цифровые технологии в образовании - одна из наиболее перспективных сфер для взаимодействия России и Африки, РФ готова делиться своими наработками в этой области, заявил первый заместитель министра просвещения РФ Павел Зенькович на экономическом форуме "Россия — Африка".
"В школьном образовании у нас с африканскими коллегами есть общие проблемы, перед которыми мы стоим. В первую очередь, это обеспечить равный доступ всем. Именно так мы можем найти таланты, именно так мы можем дать возможность каждому ребенку, независимо от того, живёт он в крупном городе, в сельской местности, в столице, в отделенных регионах", - сказал Зенькович, выступая на форуме.
Он добавил, что цифровые технологии в общем образовании для России и Африки это не дань моде, а необходимость.
"Нам кажется, что самое лучшее поле для взаимодействия с нашими коллегами в сфере общего образования - это "цифра". "Цифра" это не какая-то модная история необходимость для наших стран, это необходимость. Потому что цифровые технологии, дистанционное образование, образовательные технологии, на которых загружены самые лучшие практики, которые есть в каждой конкретной стране и в мире дают возможность и учителям получить доступ к лучшим методикам и ученикам получить доступ к лучшим знаниям, самым лучшим урокам, к самому лучшему дополнительному образованию", - пояснил Зенькович.
Он подчеркнул, что Россия готова делиться наработанным опытом в этой сфере.