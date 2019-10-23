Зенькович оценил роль цифровых технологий в образовании для России и Африки

"Нам кажется, что самое лучшее поле для взаимодействия с нашими коллегами в сфере общего образования - это "цифра". "Цифра" это не какая-то модная история необходимость для наших стран, это необходимость. Потому что цифровые технологии, дистанционное образование, образовательные технологии, на которых загружены самые лучшие практики, которые есть в каждой конкретной стране и в мире дают возможность и учителям получить доступ к лучшим методикам и ученикам получить доступ к лучшим знаниям, самым лучшим урокам, к самому лучшему дополнительному образованию", - пояснил Зенькович.