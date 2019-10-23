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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Путин поздравил президента Руанды с днем рождения

15:14 23.10.2019
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© AFP 2019 / Cyril NdegeyaПрезидент Руанды Поль Кагаме
Президент Руанды Поль Кагаме
© AFP 2019 / Cyril Ndegeya
СОЧИ, 23 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил с днем рождения главу Руанды Поля Кагаме, приехавшего на саммит "Россия — Африка" в Сочи.
"Пользуясь случаем, хочу поздравить президента Руанды господина Поля Кагаме с днем рождения. Пожелаем ему всего самого доброго", - сказал Путин во время рабочего завтрака с руководителями региональных организаций Африки.
Участники мероприятия встретили поздравления аплодисментами.
Экономический форум "Россия — Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума. Ранее сообщалось, что Путин проведет встречу с Кагаме "на полях" первого саммита "Россия — Африка".
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Африканские страны заявили о своем интересе к сотрудничеству с Россией в самых разных областях. К примеру, Эфиопия рассчитывает во время саммита подписать с Россией соглашение о строительстве атомной электростанции, Нигерия – соглашение по ВТС, Руанда планирует подписать с РФ межправительственное соглашение о строительстве в этой африканской стране Центра ядерной науки и технологий, Экваториальная Гвинея заявляла о возможном сотрудничестве с такими российскими нефтегазовыми компаниями, как "Газпром", "Лукойл" и "Роснефть".
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаПоль КагамеВладимир ПутинРуандаРоссияВ мире
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