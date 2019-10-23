Путин поздравил президента Руанды с днем рождения

"Пользуясь случаем, хочу поздравить президента Руанды господина Поля Кагаме с днем рождения. Пожелаем ему всего самого доброго", - сказал Путин во время рабочего завтрака с руководителями региональных организаций Африки.

Африканские страны заявили о своем интересе к сотрудничеству с Россией в самых разных областях. К примеру, Эфиопия рассчитывает во время саммита подписать с Россией соглашение о строительстве атомной электростанции, Нигерия – соглашение по ВТС, Руанда планирует подписать с РФ межправительственное соглашение о строительстве в этой африканской стране Центра ядерной науки и технологий, Экваториальная Гвинея заявляла о возможном сотрудничестве с такими российскими нефтегазовыми компаниями, как "Газпром", "Лукойл" и "Роснефть".