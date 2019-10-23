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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Россия заинтересована в сотрудничестве с Восточноафриканским сообществом

15:06 23.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании экономического форума "Россия - Африка" в Сочи
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании экономического форума Россия - Африка в Сочи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании экономического форума "Россия - Африка" в Сочи
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россия заинтересована в эффективном сотрудничестве с Восточноафриканским сообществом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы заинтересованы в налаживании и эффективном развитии сотрудничества и с другими ведущими региональными организациями Африки, например, с Восточноафриканским сообществом", - заявил российский лидер.
Президент РФ Владимир Путин выступает на форуме Россия - Африка в Сочи
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Также Путин указал, что Россия является активным участником региональных интеграционных процессов на обширном пространстве Евразии. "Нам кажется важным обсудить перспективы сотрудничества между ЕАЭС и представленными здесь (на саммите "Россия-Африка" - ред.) африканскими организациями", - сказал Путин.
Саммит и экономический форум "Россия-Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаЕвразийский экономический союзВладимир ПутинАфрикаРоссияВ мире
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