Россия заинтересована в сотрудничестве с Восточноафриканским сообществом

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россия заинтересована в эффективном сотрудничестве с Восточноафриканским сообществом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы заинтересованы в налаживании и эффективном развитии сотрудничества и с другими ведущими региональными организациями Африки, например, с Восточноафриканским сообществом", - заявил российский лидер.
Также Путин указал, что Россия является активным участником региональных интеграционных процессов на обширном пространстве Евразии. "Нам кажется важным обсудить перспективы сотрудничества между ЕАЭС и представленными здесь (на саммите "Россия-Африка" - ред.) африканскими организациями", - сказал Путин.
Саммит и экономический форум "Россия-Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.