Россия заинтересована в сотрудничестве с Восточноафриканским сообществом

"Мы заинтересованы в налаживании и эффективном развитии сотрудничества и с другими ведущими региональными организациями Африки, например, с Восточноафриканским сообществом", - заявил российский лидер.

Также Путин указал, что Россия является активным участником региональных интеграционных процессов на обширном пространстве Евразии. "Нам кажется важным обсудить перспективы сотрудничества между ЕАЭС и представленными здесь (на саммите "Россия-Африка" - ред.) африканскими организациями", - сказал Путин.