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РИА Новости

МИД России надеется на мирное завершение выборов в Боливии

15:05 23.10.2019
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© РИА Новости / Олег ВязьмитиновЖители Боливии выбирают президента и парламент
Жители Боливии выбирают президента и парламент
© РИА Новости / Олег Вязьмитинов
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россия исходит из того, что подсчет голосов на выборах в Боливии завершится в мирной обстановке, сообщил МИД РФ.
"В настоящее время продолжается подсчёт голосов, в том числе с участием международных наблюдателей. Исходим из того, что данный процесс завершится в мирной, спокойной обстановке в соответствии с действующим законодательством Боливии", - говорится в сообщении министерства.
Протесты в Боливии обострились и переросли в жестокие беспорядки во многих регионах, когда стало известно о победе на прошедших в воскресенье выборах действующего президента страны Эво Моралеса.
По итогам подсчета 95,63% голосов Моралес лидирует с 46,85%, за ним следует его основной соперник экс-президент Карлос Меса с 36,74% голосов. Таким образом, Моралес пока побеждает в первом туре.
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