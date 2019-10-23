МИД России надеется на мирное завершение выборов в Боливии

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россия исходит из того, что подсчет голосов на выборах в Боливии завершится в мирной обстановке, сообщил МИД РФ.
"В настоящее время продолжается подсчёт голосов, в том числе с участием международных наблюдателей. Исходим из того, что данный процесс завершится в мирной, спокойной обстановке в соответствии с действующим законодательством Боливии", - говорится в сообщении министерства.
Протесты в Боливии обострились и переросли в жестокие беспорядки во многих регионах, когда стало известно о победе на прошедших в воскресенье выборах действующего президента страны Эво Моралеса.
По итогам подсчета 95,63% голосов Моралес лидирует с 46,85%, за ним следует его основной соперник экс-президент Карлос Меса с 36,74% голосов. Таким образом, Моралес пока побеждает в первом туре.