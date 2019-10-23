Президент Боливии заявил о попытке госпереворота в стране

ЛА-ПАС, 23 окт — РИА Новости. Президент Боливии Эво Моралес считает массовые протесты в стране, которые начались после выборов, попыткой государственного переворота.

Об этом Моралес объявил на специально созванной пресс-конференции.

По словам главы государства, переворот подготовили правые силы, недовольные его переизбранием, при международной поддержке.

"Не собираемся устраивать конфронтацию, будет действовать режим чрезвычайного положения, мирная и конституционная мобилизация, чтобы защитить демократию", — добавил Моралес, слова которого приводит газета Deber.

Президентские выборы прошли в Боливии 20 октября. После подсчета 95,63% голосов лидирует действующий глава государства Эво Моралес с 46,85%. На втором месте — экс-президент Карлос Меса с 36,74% голосов. Этой разницы достаточно для победы в первом туре.

После того как стало известно о лидерстве Моралеса, в стране обострились протесты и переросли в жестокие беспорядки.

Протестующие подожгли одно из региональных отделений избирательного суда.